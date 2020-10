Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om in de Halloween-sfeer te komen, heeft Google een aantal "spook-taculaire" -functies toegevoegd aan de verschillende zoekhulpmiddelen, waaronder geesten, skeletten, griezelige pompoenen en meer.

Op de standaard startpagina van Google zie je een leuke Doodle met Momo de kat in een onderwateravontuur . Maar de echte goedheid komt wanneer je op je mobiel naar Halloween-gerelateerde termen gaat zoeken.

Pak je smartphone en open de Google-app of je browser en zoek naar Halloween, Jack-o-lantern, menselijk skelet, kat, hond of Duitse herder en je zult nieuwe resultaten zien die augmented reality-versies van die personages bevatten.

Van daaruit kun je op de knop "Bekijk in 3D" klikken om ze in een 3D-ruimte te zien, terwijl ze bewegen, dansen of in het algemeen op Halloween gebaseerde kattenkwaad uithalen. In de VS heb je op sommige telefoons de optie om "in je ruimte te kijken" en te klikken om een skelet in je huis los te laten.

Er zijn een paar leuke zoekopdrachten om uit te proberen, waaronder een piratenhond, hotdog, magische kat en meer.

Deze nieuwe AR-animaties zijn leuke toevoegingen aan de groeiende lijst met 3D-objecten die Google beschikbaar heeft. Het bedrijf voegt er steeds meer van toe om te zoeken, zodat u kunt visualiseren waarnaar u op zoek bent in uw echte wereld. Ze zijn zeker erg leuk.

Geschreven door Adrian Willings.