(Pocket-lint) - Google heeft zijn Google One-service uitgebreid met een nieuw voordeel dat is ontworpen om uw online privacy te beschermen terwijl u onderweg bent.

Als je een Google One-abonnee bent, kun je vanaf 29 oktober 2020 toegang krijgen tot een nieuwe VPN-functie ( Virtual Private Network ) in de Google One-app.

U moet zich abonneren op ten minste het Google One-abonnement van 2 TB, dat $ 10 per maand kost in de VS, om toegang te krijgen tot het nieuwe voordeel. Google zei dat je de VPN-functie kunt gebruiken terwijl je een app op je Android-telefoon gebruikt. Beter nog, als u het delen van gezinsleden met Google One heeft ingesteld, hebben vijf andere mensen ook toegang tot de VPN.

Bovendien kunt u als lid van Google One een online " Pro-sessie " met Google plannen om te leren hoe u de VPN-functie gebruikt . Google zei zelfs dat je op elk moment een sessie kunt plannen om deskundige hulp te krijgen over een breed scala aan onderwerpen op zowel "basis- als gevorderd niveau". U ontvangt een e-mailbevestiging en een Google-uitnodiging wanneer u zich aanmeldt voor een pro-sessie. De uitnodiging bevat een link om op uw geplande tijdstip deel te nemen aan een online sessie voor scherm delen met een expert.

De VPN-functie van Google One is bij de lancering alleen beschikbaar op Android en is momenteel exclusief voor abonnees in de VS. Het wordt de komende weken uitgerold (in november 2020). Google zei dat een grotere beschikbaarheid in andere landen, inclusief voor iOS, Windows en Mac, de komende maanden zal volgen.

Houd er rekening mee dat de meeste mobiele VPN-services, die in ieder geval van goede kwaliteit zijn, tot $ 15 per maand kunnen kosten en niet worden geleverd met 2 TB aan cloudopslag.

Geschreven door Maggie Tillman.