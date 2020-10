Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niet tevreden met het proberen u te misleiden tot het klikken op onbetrouwbare links via e-mail en uw inbox vol te proppen met spam, oplichters wenden zich nu tot Google Drive om u te betrappen.

Google Drive heeft een handig systeem ingebouwd dat gebruikers waarschuwt wanneer een document met hen wordt gedeeld of hen op de hoogte stelt van belangrijke activiteit in Drive.

Dat systeem stuurt zowel e-mails als pushmeldingen naar uw telefoon om u op de hoogte te houden. En het is precies dat systeem dat oplichters misbruiken om te profiteren van nietsvermoedende gebruikers.

Het is helaas een intelligente zwendel, aangezien de meldingen van Google zelf komen en op het eerste gezicht volkomen legitiem kunnen lijken.

Op uw smartphone verschijnen de meldingen als een andere uitnodiging die u zou hebben van collegas en anderen die u uitnodigen om samen aan een specifiek document te werken. Het verschil is dat wanneer u op die link klikt, u naar een document wordt geleid met verleidelijke links die u naar onbetrouwbare websites zouden leiden.

Normaal gesproken zou dit soort spam niet eens in uw e-mailinbox terechtkomen, omdat ze over het algemeen gewoon in uw spammap worden gefilterd, maar deze Google Drive-meldingen komen door het systeem.

Interessante TTP die gebruikmaakt van Google Spreadsheets, en uiteindelijk eindigt met algemene oplichting op prijzen



De dia van Google-bladen werd gedeeld met een e-mailadres waardoor een pop-upmelding op mobiel werd veroorzaakt.



Link leidt naar https: // clck [.ru / RWen6 pic.twitter.com/RZPQNxuV0Y - Jake (@JCyberSec_) 21 oktober 2020

Het lijkt erop dat deze oplichters deze methode uitbuiten en lange lijsten met Gmail-adressen bombarderen met veel mensen die het probleem melden .

Wired meldt dat de gekoppelde documenten zwaar worden bewerkt en vertonen tekenen dat de oplichters hun inspanningen dupliceren om zoveel mogelijk mensen te raken.

Google vertelde Wired dat het maatregelen heeft getroffen om deze nieuwe soorten oplichting te detecteren, maar als gebruikers het doelwit worden, kunnen ze de aanstootgevende documenten hier melden .

Geschreven door Adrian Willings.