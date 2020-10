Google Discover voegt hartjes toe om uw aanbevolen inhoud te verbeteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google lijkt wijzigingen in Google Discover te testen, waardoor het gemakkelijker wordt om uw favoriete inhoud te markeren en in de toekomst meer te zien.

Sommige gebruikers merken het verschijnen van een nieuw hartpictogram op de inhoudskaarten in Google Discover . Met deze harten kun je schijnbaar gewoon op het pictogram tikken als een teken van goedkeuring voor de bijbehorende inhoud. Daardoor worden toekomstige aanbevelingen van Google verbeterd.

Als u het nog niet weet, is Google Discover de aanbevolen inhoud die u in de Google-app op uw mobiel of in uw browser op uw tablet of Android-telefoon aantreft. De inhoud daar is gebaseerd op uw geschiedenis en kan op verschillende manieren worden aangepast om in de toekomst inhoud aan te bevelen die bij uw interesses past.

Deze kun je al op verschillende manieren aanpassen. Klik bijvoorbeeld op het instellingenwiel en u krijgt toegang tot een menu waarin u uw interesses kunt beheren, onderwerpen kunt volgen waarin u geïnteresseerd bent en uw eerdere activiteit binnen Discover kunt beheren. Het is ook mogelijk om op het pictogram met de drie stippen naast inhoudskaarten te klikken en Google te vertellen dat u niet geïnteresseerd bent in het onderwerp van dat artikel of in de uitgever.

In de toekomst lijkt het erop dat dit een stuk gemakkelijker zal worden als je gewoon op een hartje kunt klikken voor de inhoud die je goedkeurt en daardoor kunt verbeteren wat het systeem je laat zien. Vergeet niet om op het hart te klikken voor Pocket-lint!

Geschreven door Adrian Willings.