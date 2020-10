Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zou de Google Assistent updaten, zodat het beter speelt met podcastproviders van derden.

Sommige mensen gebruiken Google Podcasts liever als hun primaire podcast-app. Anderen geven misschien de voorkeur aan zoiets als Spotify. Helaas zijn Google Assistant-gebruikers die de assistent vragen om een podcast af te spelen, beperkt tot Google Podcasts. Dat gaat veranderen, volgens een rapport.

Android Police meldde dat Google ondersteuning toevoegt voor podcastservices van derden, te beginnen met Spotify.

Dat betekent dat als je de Google Assistent vraagt om de volgende aflevering van je favoriete podcast op te halen, je deze kunt downloaden van Spotify, niet alleen van Google Podcasts. Andere providers kunnen ook aankomen. Maar je moet eerst de podcast-instellingen in Google Assistent bezoeken om je standaardvoorkeur in te stellen.

Google moet nog reageren op de functie en het is nog niet bevestigd door Pocket-lint. We nemen contact op met het bedrijf voor meer informatie. Als en wanneer het wordt gestart, vermoeden we dat het handig is voor eigenaren van Nest- en Assistent-luidsprekers die ook Spotify gebruiken.

Raadpleeg de handleiding van Pocket-lint hieronder voor meer informatie over Spotify. We hebben hieronder ook handleidingen over Google Assistent en Assistent-luidsprekers.

Geschreven door Maggie Tillman.