Met de nieuwe zoem-naar-zoekfunctie van Google kun je dat nummer vinden waarvan je de songtekst bent vergeten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google introduceert een nieuwe hum-to-search-functie en het zou wel eens een van de handigste functies van het zoekbedrijf kunnen worden.

Zoals je waarschijnlijk aan de naam van de functie kunt raden, kun je een deuntje neuriën op dat nummer dat in je hoofd zit, en het zal het voor je vinden en je vertellen wat het is. Wat perfect is als je de tekst bent vergeten, of welk nummer het zelfs is. Het is een door AI aangedreven remedie voor oorworm.

Om het te gebruiken, hoef je alleen maar de Google-app op je smartphone te openen - of dat nu de iOS-app of de Android-app is - en vervolgens Hé Google, wat is dit nummer? Te zeggen. en neurie dan het deuntje.

Je kunt ook woorden zingen of het deuntje fluiten en het zal het ook van die methoden kunnen herkennen.

Als u de app op Android gebruikt, ondersteunt de functie meer dan 20 talen, terwijl deze op iOS momenteel alleen beschikbaar is in het Engels.

Het werkt met de expertise van Google op het gebied van machine learning, waarbij het bedrijf het proces vergelijkt met het herkennen van een vingerafdruk. Elk nummer of elke melodie heeft zijn eigen vingerafdruk en daarom zijn er modellen voor machine learning die deze herkennen en matchen met een echte opname.

Dus of je nu gewoon de naam van het nummer wilt weten of het hele nummer wilt spelen omdat je een enkele regel of zin hebt die zich constant in je hoofd herhaalt, de nieuwste zoekfunctie van Google biedt de oplossing.

Geschreven door Cam Bunton.