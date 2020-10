Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google houdt ervan om rare en prachtige dingen te doen met kunstmatige intelligentie en machine learning-technologie die in verschillende experimenten wordt gebruikt. Dit nieuwste experiment omvat het toepassen van machine learning op geluid om een heel ander geluid te creëren, in dit geval muziek.

Tone Transfer, zoals het experiment heet, maakt gebruik van machine learning-algoritmen om je stem, de geluiden van fluitende vogels, het rinkelen van potten en pannen of elk ander geluid in een kort deuntje te veranderen.

Neem 15 seconden geluid op en laat de tool zijn werk doen en je hoort een deuntje afgespeeld met een fluit, saxofoon, viool of trompet.

Om het eens te proberen, ga je naar de Tone Transfer-site . U kunt dit doen vanaf een Android-telefoon of vanaf een desktopcomputer. Klik dan om het uit te proberen. De gemakkelijkste manier om het uit te proberen, is door te klikken om "uw eigen" audio toe te voegen en vervolgens uzelf op te nemen terwijl u zingt, neuriet of een onzinnig geluid maakt.

Zodra dat is gebeurd, kunt u de opname indienen en het algoritme voor machine learning zijn magie laten werken. Na een korte tijd hoor je het geluid terugkomen via een muziekinstrument. Klik er gewoon tussen om de verschillende voorbeelden te horen.

Misschien moet je een beetje spelen om een geweldig resultaat te krijgen, maar het is leuk om verschillende geluiden in te voeren en te horen wat er terugkomt.

Als je meer wilt weten over wat er gebeurt en hoe het allemaal werkt, bekijk dan deze blogpost .

Geschreven door Adrian Willings.