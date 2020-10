De update van de Google Fotos-app verbetert de bewerkingsvaardigheden voor onderweg tweaks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google brengt een nieuwe versie van Google Fotos uit , waardoor de bewerkingsfuncties in de app worden verbeterd, waardoor je je fotos er nog beter uit kunt laten zien.

Er zijn al enige tijd bewerkingsopties in Google Fotos, waardoor enkele vrij gedetailleerde aanpassingen aan afbeeldingen mogelijk zijn. De nieuwe Google Fotos-app zal het bewerkingspotentieel vergroten, maar u hoeft het niet allemaal handmatig te doen - er worden een aantal suggesties voor u gedaan.

Dit is een uitbreiding op het bestaande suggestiesysteem van Google en maakt gebruik van machine learning om het type foto dat je hebt gemaakt te identificeren en te verbeteren. Van wat Google zegt, zal iedereen er baat bij hebben, maar Pixel-apparaten krijgen iets meer om portretten, landschappen en zonsondergangen een boost te geven.

De voorgestelde wijzigingen kunnen ook worden uitgesplitst, zodat u kunt zien wat er is gewijzigd, wat betekent dat u kunt aanpassen of het in de toekomst handmatig kunt doen, in plaats van dat het alleen maar een nieuwe statische afbeelding is.

Voor degenen die graag handmatig tweaken, zullen er ook meer opties zijn voor granulaire bewerking, met de nieuwe gebruikersinterface die het gemakkelijker maakt om deze dingen te vinden en verder te gaan vanuit de massa vervolgkeuzemenus in de huidige optie.

Google voegt ook Portrait Light toe. Dit is een functie voor de nieuwe Pixel 4a 5G en de Pixel 5 , waarmee je de belichting voor portretfotos kunt aanpassen - vergelijkbaar met het systeem dat de iPhone al een aantal jaren biedt.

Het mooie is dat de AI die deze optie aanstuurt zowel kan worden toegepast op fotos die in portretmodus zijn gemaakt, als op normale portretten die niet in een specifieke portretmodus zijn gemaakt. Dat betekent dat je je kunt toepassen op bestaande selfies die je nodig hebt om ze beter te maken.

De nieuwe Google Fotos-app zal worden uitgerold naar Android-gebruikers - het lijkt erop dat Pixel-gebruikers enkele extra opties krijgen, maar zoals we in het verleden hebben gezien, worden deze dingen in de loop van de tijd vaak gelijkmatiger.

Geschreven door Chris Hall.