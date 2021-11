Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je ooit in de wacht gestaan? Heb je bijvoorbeeld een klantenservice of je bank gebeld en ben je onderworpen aan, nou ja, liftmuziek?

Een Android-functie genaamd Hold for Me is ontworpen om die situaties een beetje minder onuitstaanbaar te maken. Hier is alles wat u moet weten.

Functie in de telefoon-app

Hold for Me is een functie voor de Google Phone-app op Android-apparaten . Het maakt gebruik van de AI-technologie van Google, Duplex , om op u te wachten. Het zal ook realtime ondertiteling voor u weergeven, zodat u gemakkelijk kunt zien wat er gebeurt, en het zal eventuele vertegenwoordigers aan de lijn vertellen om indien nodig op u te wachten.

"We hebben feedback verzameld van een aantal bedrijven, waaronder Dell en United, evenals van onderzoeken met vertegenwoordigers van klantenondersteuning, om ons te helpen deze interacties te ontwerpen en de functie zo nuttig mogelijk te maken voor de mensen aan beide zijden van het gesprek", Google legt het uit in een blogpost .

Zet je telefoon uit op stil of alleen trillen Open de Telefoon-app Bellen naar een bedrijf Als je in de wacht wordt gezet, tik je op Voor mij in de wacht en vervolgens op Start Terwijl je in de wacht staat, vind je een kaart op het scherm met de tekst Niet ophangen Wanneer de ondersteuningsmedewerker klaar is om met u te praten, verschijnt er een prompt Iemand wacht om met u te praten Tik op Terug om te bellen

Google zei dat Hold for Me is ontworpen om u te helpen "die tijd terug te krijgen". Kortom, wanneer u een gratis nummer of bedrijf belt en u in de wacht zet, kan Google Assistant vervolgens op u wachten. "Je kunt teruggaan naar je dag en de Google Assistent zal je op de hoogte stellen met geluid, trillingen en een prompt op je scherm zodra iemand aan de lijn is en klaar is om te praten", legt Google uit. "Dat betekent dat je meer tijd besteedt aan wat belangrijk voor je is, en minder tijd aan het luisteren naar muziek."

Hold for Me volgt een andere kunstmatige intelligentie-telefoonfunctie van Google, Call Screen , waarmee u onderbrekingen door spam-oproepen kunt voorkomen. Hold for Me wordt zelfs mogelijk gemaakt door Google Duplex, een AI die wachtmuziek, opgenomen berichten en vertegenwoordigers kan detecteren. Als hij een medewerker aan de lijn ziet, zal de Google Assistent je laten weten dat er iemand klaar is om te praten en zal hij de medewerker vragen even vast te houden terwijl je terugkeert naar het gesprek.

Terwijl Hold for Me op je wacht, dempt de AI van Google het gesprek, maar je kunt realtime bijschriften op je scherm bekijken om zeker te weten wat er gebeurt. De telefoon-app neemt in wezen de audio van het bedrijf op of wat je ook in de wacht heeft gezet, en dan toont het je een transcriptie van wat er is gezegd. De audioverwerking vindt plaats op uw apparaat, er wordt niets naar Google verzonden. De audio-opname en transcriptie worden 48 uur na het gesprek van uw apparaat verwijderd.

Open de Telefoon-app. Tik op Meer (knop met drie stippen) en vervolgens op Instellingen. Tik op Voor mij vasthouden. Schakel Voor mij in de wacht in of uit.

Voor mij vasthouden is een optionele functie die moet worden ingeschakeld in de instellingen van Google. Eenmaal ingeschakeld, tik je op Wacht voor mij in de Google Telefoon-app nadat je in de wacht bent geplaatst.

Pixel 3 en nieuwere Pixel-apparaten

Voorlopig alleen Amerikaanse gebruikers

Hold for Me werkt alleen in de VS op Pixel 3 en nieuwere apparaten. Je hebt de nieuwste versie van de app Telefoon nodig om Hold for Me te gebruiken, en deze is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

Bekijk de blogpost en ondersteuningshub van Google.

