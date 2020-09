Google heeft het al over Android 12-wijzigingen, maar het is gericht op app-winkels en vergoedingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hadden niet verwacht dat Googles eerste vermelding van Android 12 - de volgende iteratie van Android verwacht in 2021 - zou gaan over app-winkels en vergoedingen.

Welnu, nu Apple en Epic over datzelfde probleem met de hamer en tang gaan , moeten we misschien niet verbaasd zijn dat Google een blogpost voor Android-ontwikkelaars over datzelfde onderwerp heeft laten vallen.

Het zorgt voor een ietwat droge lezing, iets dat consumenten misschien gerust zullen overslaan, maar waar ontwikkelaars die willen distribueren en verkopen op Android rekening mee moeten houden.

Het schetst dat Android zal kijken naar manieren om meer app-winkels te ondersteunen, waarbij het punt wordt benadrukt dat veel Android-apparaten al meerdere winkels bieden. Samsung heeft altijd zijn eigen winkel naast de Play Store gepusht en in de toekomst zal Android kijken naar manieren om meer gelijkheid aan deze ervaring te geven, te oordelen naar de besproken details.

Dat zal waarschijnlijk geen grote verandering teweegbrengen, maar het zou het gemakkelijker kunnen maken voor degenen die een andere winkel willen gebruiken voor distributie, of voor bedrijven die zoveel apps hebben dat ze ze allemaal in hun eigen winkel willen bundelen. voorbeeld.

De focus lijkt te liggen op het waarborgen dat beveiliging en klantenbescherming niet wordt opgeofferd, en dat is altijd een van de redenen geweest om de Play Store te gebruiken met Google Play Protect, in plaats van apps op Android-apparaten te sideloaden (die je nog steeds gratis hebt te doen), of het gebruik van winkels van derden.

In Android 12 zullen er enkele verschillen zijn als het gaat om het gebruik van winkels van derden, zo lijkt het. We vermoeden dat er aandacht zal zijn voor privacy en beveiliging, maar misschien een gelikter mechanisme, zodat het niet voelt alsof je iets verkeerd doet wanneer je buiten de Play Store-omgeving werkt.

Zoals Epic Games in april 2020 opmerkte over de ervaring : "Google benadeelt software die kan worden gedownload buiten Google Play, door technische en zakelijke maatregelen zoals enge, repetitieve beveiligingspop-ups voor gedownloade en bijgewerkte software, beperkende overeenkomsten tussen fabrikanten en providers en transacties, public relations van Google die softwarebronnen van derden karakteriseert als malware, en nieuwe pogingen zoals Google Play Protect om software die buiten de Google Play Store is verkregen, ronduit te blokkeren. "

Als het op vergoedingen aankomt, wordt het beleid versterkt dat degenen die de Play Store gebruiken en die apps of digitale goederen binnen die apps verkopen, het factureringssysteem van Google Play moeten gebruiken. Dat is het systeem dat 30 procent van die aankopen afneemt, wat omstreden is gebleken in het geval van Apple en Epic.

De blogpost gaat verder in op slechts 3 procent van de ontwikkelaars in de Play Store die goederen verkoopt en van die 3 procent, weer slechts 3 procent, maakt geen gebruik van het factureringssysteem van Google. Dat is waar dit bericht echt op is gericht, wat het punt versterkt dat als je op Android verkoopt via je app in de Play Store, je het factureringssysteem van Google moet gebruiken.

Hoewel de cijfers niet enorm klinken, zijn er mogelijk enkele grote spelers die daar omheen zijn gegaan door potentiële abonnees om te leiden naar externe sites om die betalingen te doen. Engadget wijst erop dat Spotify en Netflix precies dat doen.

Wat heeft dit met Android 12 te maken? Wat de facturering betreft, eigenlijk niets: Google geeft ontwikkelaars een jaar uitstel - tot 30 september 2021 - om ervoor te zorgen dat ze aan die factureringsvereisten voldoen.

Geschreven door Chris Hall.