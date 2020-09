Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google laat nog steeds gratis Google Meet- gebruikers lange vergaderingen hosten.

Het bedrijf had een beleid dat afloopt na 30 september 2020, dat de toegestane duur voor oproepen verlengde. Nu, met deze laatste wijziging, vervalt dat beleid echter niet. Gratis gebruikers kunnen doorgaan met het hosten van langere vergaderingen.

In een blogpost die op 29 september werd gepubliceerd , zei Google vooruit te kijken naar de feestdagen:

"Nu we vooruitkijken naar een vakantieseizoen met minder reizen en belangrijke mijlpalen zoals familiereünies, PTA-vergaderingen en bruiloften die via video worden georganiseerd, willen we degenen die op Meet vertrouwen, blijven helpen om de komende maanden contact te houden. onze toezegging, we gaan vandaag door met onbeperkte Meet-oproepen (tot 24 uur) in de gratis versie tot en met 31 maart 2021 voor Gmail-accounts. "

Google begon gratis gebruikers toe te staan om langere oproepen te hosten vanwege de pandemie, en het heeft de service de afgelopen zes maanden verschillende keren agressief bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het kan concurreren met rivalen zoals Zoom. Google Meet kan nu bijvoorbeeld maximaal 49 mensen weergeven en het heeft een tool voor achtergrondvervaging.

Houd er rekening mee dat vanaf 30 september 2020 G Suite- en G Suite for Education-klanten nog steeds een aantal geavanceerde Google Meet-functies verliezen, zoals vergaderingen met maximaal 250 deelnemers en de mogelijkheid om opnamen op Google Drive op te slaan. Raadpleeg onze onderstaande handleidingen voor meer informatie over Google Meet en hoe het werkt:

Geschreven door Maggie Tillman.