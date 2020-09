Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt al een Google Maps- ervaring voor bestuurders, met een speciaal Android Auto-navigatiesysteem voor in de auto , maar als u niet over zon voertuig beschikt, lijkt het erop dat de mobiele versie van de Google Maps-app binnenkort een speciale interface zal bieden voor in de automodus.

De Google Maps voor Android-app lijkt een nieuwe automodus-gebruikersinterface te testen die doet denken aan de Google Maps voor Android Auto-app. Volgens Android Police , die screenshots deelde, is de gebruikersinterface erg minimaal. De gelekte screenshots tonen een navigatiebalk met daarop drie grote knoppen voor Google Assistant, Google Maps en een homescreen.

Vanaf het startscherm hebt u blijkbaar toegang tot bellen en berichten of zelfs apps, inclusief apps van derden. Het startscherm in de gelekte screenshots toont apps als Google Podcast, YouTube Music, Spotify en Telegram. Met de YouTube Music- app kun je naar verluidt snel naar je favoriete afspeellijsten en muzieknummers gaan. Ondertussen toont de optie Oproepen onder het startscherm uw drie meest recente contacten, hoewel u nog steeds "iemand anders kunt bellen" vanuit uw contacten.

Wat betreft het Google Maps-pictogram in de navigatiebalk, u kunt er gewoon op tikken om terug te keren naar de nieuw gestroomlijnde navigatieweergave in de automodus in Google Maps.

Google probeert duidelijk bestuurders toegang te geven tot muziek en ander entertainment op hun telefoons met zo min mogelijk afleiding. Maar het is onduidelijk wanneer deze Google Maps-app-update zal worden uitgerold naar Android-gebruikers, maar aangezien Google het nu lijkt te testen, vermoeden we dat het eerder dan later zal worden uitgerold.

Geschreven door Maggie Tillman.