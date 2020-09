Google Maps bevat nu gegevens over lokale infectiecijfers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google werkt aan het uitrollen van een update voor Google Maps die nieuwe lagen bevat die de COVID-19-infectiepercentages in de lokale gebieden laten zien.

Deze nieuwe kaartinformatie is bedoeld om cruciale informatie over het virus weer te geven in gebieden waar u mogelijk reist, zodat u uw reisplannen kunt evalueren en kunt beoordelen hoe, wanneer en waar u naartoe wilt reizen.

Als je de update hebt, zou je de optie moeten vinden om een laag aan de kaarten toe te voegen met "COVID-19 info". Dit toont dan het gemiddelde aantal nieuwe gevallen per 100.000 mensen. De gegevens laten ook zien of de infecties in dat gebied stijgen of dalen met een kleurcodering om in één oogopslag te laten zien wat er gebeurt:

Grijs: minder dan 1 geval

Geel: 1-10 doos

Oranje: 10-20 gevallen

Donkeroranje: 20-30 dozen

Rood: 30-40 doosjes

Donkerrood: 40+ doosjes

Google zegt dat deze gegevens worden verzameld uit "meerdere gezaghebbende bronnen" zoals Johns Hopkins, de New York Times, Wikipedia en meer.

Deze gegevens zijn ook beschikbaar op landniveau voor 220 landen die Google Maps momenteel ondersteunt, met waar mogelijk meer gegevens op regionaal en stadsniveau.

Deze updates zijn een welkome aanvulling op Google Maps, dat eerder dit jaar al werd verbeterd toen het bedrijf waarschuwingen toevoegde om het veilig reizen met het openbaar vervoer te vergemakkelijken.

Geschreven door Adrian Willings.