Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google introduceert deze week een nieuwe werkdagroutine voor Google Assistant, ontworpen om u te helpen terwijl u thuis werkt.

De routine is beschikbaar via de instellingen op Android en iOS en herinnert u aan verschillende taken die u elke dag moet uitvoeren, inclusief meldingen over agendagebeurtenissen of zelfs maar het advies om een pauze te nemen van uw bureau.

Het wordt vooraf geconfigureerd geleverd, maar kan ook worden aangepast om beter bij uw werkmethoden te passen.

Het kan ook werken met Google Assistent-apparaten , zoals Nest Home en Sonos One-luidsprekers, om je te informeren wanneer het een idee is om een wandeling te maken of iets te drinken. Het kan je zelfs vertellen wanneer het bijna het einde van de werkdag is, om je de kans te geven om dingen af te ronden.

De routine geeft je ook regelmatig tijdupdates, zodat je komende vergaderingen en andere evenementen in je agenda voor kunt blijven.

Het is aanvankelijk in het Engels beschikbaar en de tijdsblokken zijn eenvoudig aan uw voorkeuren aan te passen.

Een evenement waaraan u Google Assistant zou kunnen vragen om u eraan te herinneren, is de virtuele keynote van Launch Night In van het bedrijf die plaatsvindt op woensdag 30 september. U kunt hier zien hoe laat het begint, wat u kunt verwachten en hoe u het kunt bekijken .

Geschreven door Rik Henderson.