Hoe de achtergrond op Google Meet te vervagen

(Pocket-lint) - Videoconferenties zijn sterk in opkomst, nu een vast onderdeel van zowel het werk als het sociale leven.

Het vervagen van de achtergrond is voor veel mensen een populaire optie omdat het uw privacy kan beschermen, of het kan gewoon verbergen dat u in een kelder of schuur werkt.

De optie vervaging van de achtergrond op Google Meet is een nieuwe toevoeging, terwijl bedrijven als Zoom dit al langer aanbieden. Gelukkig is het inschakelen heel eenvoudig.

Open uw Google Meet via meet.google.com . Klik op het logo in de rechter benedenhoek. Je achtergrond wordt nu wazig.

Zo simpel is het. Omdat Google Meet geen complexe gebruikersinterface heeft, hoeft u niet in de menus te duiken, maar als u dat wel doet, vindt u de optie daar ook.

Achtergrondvervaging in Google Meet begint in Chrome op MacOS en Windows. ChromeOS en mobiele apps krijgen de functie in de toekomst en we zullen updaten wanneer ze dat doen.

Google heeft bevestigd dat de functie wordt uitgerold, waarbij G Suite-gebruikers vanaf 15 september toegang krijgen tot de functie voor domeinen met snelle release en 28 september voor domeinen met geplande release. Er is geen admin voor, het werkt gewoon.

Google Meets-gebruikers met persoonlijke accounts krijgen ook toegang. Op het moment van schrijven had ons G Suite-account toegang, ons persoonlijke account niet, dus het zal even duren voordat het geland is.

Geschreven door Chris Hall.