Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Waze heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd voor de populaire navigatie-app voor smartphones. De nieuwe features werden aangekondigd tijdens Wazes eerste virtuele evenement, genaamd Waze On.

De nieuwe functies zijn in principe onderverdeeld in "thuis" -functies en "onderweg" -functies, sommige zijn ontworpen om u te helpen voordat u gaat rijden en andere om u te helpen als u onderweg bent.

Een nieuwe toevoeging zijn reissuggesties. Dit biedt suggesties die zijn gepersonaliseerd op basis van recente activiteiten en een samenvatting bevatten van de details die u moet weten, zoals hoe lang een reis gaat duren. Het doet in wezen de planning, zodat u dat niet hoeft te doen.

Het is nauw verwant aan recente locaties. Er is een tabblad "recent" in de huidige versie van Waze , maar in plaats daarvan krijg je recente locaties aangeboden zodra je de app opent. Nogmaals, het is ontworpen om die routinereizen meteen in je oog te houden zodra je begint.

Er zullen ook nieuwe meldingen zijn om u te waarschuwen voor verkeersopstoppingen op een route die u gaat rijden, zodat u hiervan op de hoogte kunt zijn en uw plannen dienovereenkomstig kunt wijzigen. Dit maakt gebruik van uw normale routes, zodat u van tevoren op de hoogte bent van vertragingen in plaats van dat u in de auto zit en het te laat is.

Deze functies worden in oktober 2020 uitgerold naar Wazers en voegen zich bij recente toevoegingen zoals App to Map . Degenen in Frankrijk, Spanje en Portugal krijgen ook Google Assistant-integratie voor native ondersteuning binnen de app.

De rijstrookaanwijzingen worden ook uitgerold, wat betekent dat je een beter idee hebt van waar je op de weg zou moeten zijn als je een kruising nadert.

Om je onderweg te vermaken, is ook bevestigd dat Amazon Music naar Waze komt. Met integratie in de app kun je hem naadloos bedienen, net zoals je kunt met Spotify. Op dit moment is niet precies bevestigd wanneer Amazon Music op zijn plaats zal zijn, maar het wordt binnen de komende maanden verwacht.

Geschreven door Chris Hall.