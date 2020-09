Chrome instellen als uw standaardbrowser in iOS 14

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je de nieuwste versie van de openbare bètaversie van iOS 14 gebruikt of deze leest na de officiële iOS 14-release, kun je Safari voor Chrome als je standaardwebbrowser instellen.

Chrome is al een tijdje beschikbaar als browser op iOS, maar Apple heeft meestal veel van zijn standaard app-keuzes vergrendeld tot zijn eigen vooraf geïnstalleerde stock-apps. Toch zijn de tijden - zoals de grote Bob Dylan ooit zong - aan het veranderen.

Je eerste stap is om de nieuwste versie van Chrome voor iOS te downloaden uit de App Store . Als je de app al hebt geïnstalleerd, controleer dan op updates. De nieuwste versie op het moment van schrijven is 85.0.4183.109. U vindt die informatie in de App Store-vermelding voor Google Chrome onder "Whats New".

De kans is echter groot dat als u de bijgewerkte versie niet heeft, deze dit onmiddellijk detecteert en u de mogelijkheid geeft om bij te werken. Volg na het downloaden de onderstaande stappen om het in te stellen als uw standaard browse-app.

Update Chrome naar de nieuwste versie

Ga naar Instellingen op je iPhone

Scroll naar beneden tot je Chrome vindt

Tik op Standaardbrowser

Kies Chrome

Nadat Chrome is bijgewerkt, opent u het hoofdmenu van uw iPhone en scrolt u helemaal naar beneden totdat u de lijst met apps onderaan vindt. Zoek Chrome en hier vindt u de standaardbrowseroptie.

Zodra u dat heeft gedaan, wordt Chrome automatisch geopend als de gewenste webbrowser wanneer u op een link klikt die met u is gedeeld. Het is vermeldenswaard dat de eerste keer dat u het probeert, u toestemming zal vragen om Chrome te openen, voordat het vervolgens de link voor u opent.

Dus daar heb je het, een snelle en gemakkelijke wijziging die betekent dat je vanaf nu je favoriete browser als standaard kunt gebruiken.

Geschreven door Cam Bunton.