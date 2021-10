Chrome instellen als uw standaardbrowser in iOS 15

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is in het verleden niet zo enthousiast geweest over het gebruik van apps van derden als standaard voor wat dan ook. In plaats daarvan geeft het er de voorkeur aan dat u zijn eigen vooraf geïnstalleerde apps gebruikt voor zaken als e-mail en surfen op het web. Maar met iOS 14 veranderde dat.

Als u iOS 14 of iOS 15 op uw apparaat gebruikt, kunt u Safari voor Chrome daadwerkelijk als uw standaardwebbrowser instellen. Tijden - zoals de grote Bob Dylan ooit zong - veranderen.

Je eerste stap is om de nieuwste versie van Chrome voor iOS te downloaden van de App Store . Als je de app al hebt geïnstalleerd, controleer dan op updates.

De kans is echter groot dat als u de bijgewerkte versie niet hebt, deze dit onmiddellijk zal detecteren en u de mogelijkheid geeft om te updaten.

Volg na het downloaden de onderstaande stappen om het in te stellen als uw standaard browse-app.

Chrome bijwerken naar de nieuwste versie

Ga naar Instellingen op je iPhone

Scroll naar beneden tot je Chrome vindt

Tik op Standaardbrowser

Kies Chroom

Zodra Chrome is bijgewerkt, opent u het hoofdinstellingenmenu van uw iPhone en scrolt u helemaal naar beneden totdat u de lijst met apps onderaan vindt. Zoek Chrome en hier vindt u de standaardbrowseroptie.

Zodra u dat heeft gedaan, wordt Chrome automatisch geopend als de gewenste webbrowser wanneer u op een link klikt die met u is gedeeld.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 5 October 2021

Het is vermeldenswaard dat de eerste keer dat u het probeert, het u om toestemming zal vragen om Chrome te openen voordat het vervolgens de link voor u opent.

Dus daar heb je het, een snelle en gemakkelijke verandering die betekent dat je vanaf nu je favoriete browser als standaard kunt gebruiken.