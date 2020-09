Google Maps kan een COVID-19-trackingfunctie toevoegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Maps is een absoluut belangrijk hulpmiddel voor talloze mensen als het gaat om het plannen van hun reizen en het uitzoeken van de beste manier om te navigeren, ongeacht in welk land ze wonen.

Gezien de nog steeds zeer aanhoudende wereldwijde gezondheidssituatie, is reizen niet langer een eenvoudig proces om uit te vinden hoe je van A naar B komt - er zijn ook veel zorgen over infectierisicos waarmee rekening moet worden gehouden.

Google ziet eruit alsof het op zijn minst werkt aan een systeem dat mensen zou kunnen helpen uit te zoeken waar ze comfortabel doorheen of zelfs naartoe reizen, in de vorm van een nieuwe navigatielaag die je de infectiegraad in een gebied laat zien.

De informatie komt van de ervaren tipster Jane Manchun Wong, die onlangs een reeks afbeeldingen op Twitter plaatste om te laten zien hoe de functie eruit zal zien.

Google Maps werkt aan de COVID-19-kaart



(idk als het nieuw is) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 september 2020

Het geeft gebruikers de mogelijkheid om een overlay te plaatsen over een uitgezoomde weergave van, in dit geval de VS maar ook in de screenshots onder Europese landen, om te laten zien hoeveel nieuwe gevallen er dagelijks per 10.000 mensen in dat gebied worden gemeld.

Nog een blik op de COVID-19-kaart van Google Maps, met de gegevens die buiten de VS beschikbaar zijn pic.twitter.com/fudkCfbuPg - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 september 2020

Dat is een handige manier om een idee te krijgen van hoe aanwezig de infectie nog steeds is en of deze groeit. Hoe nuttig het is, kan natuurlijk afhangen van hoe gedetailleerd de gegevens van Google kunnen zijn en hoe lokaal een gebied kan worden geïsoleerd en informatie voor de overlay kan leveren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.