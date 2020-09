Maak uw eigen Lo-Fi-muziek met de Magenta Lo-Fi-speler van Google

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De kans is groot dat je het afgelopen jaar ooit Lo-Fi-muziek bent tegengekomen, met afspeellijsten die op YouTube, Spotify en meer verschijnen. Dankzij Google kunt u nu uw eigen maken.

Zoals je zou verwachten, is de Lo-Fi Player op de klassieke Google-manier gemaakt met een leuke interactieve gadget die je kunt gebruiken om je eigen Lo-Fi-deuntjes te maken.

Wanneer je de speler laadt, krijg je een pixelart-kamer in retrostijl te zien. Die kamer is de tool die je gaat gebruiken om de muziek te maken. Elk object in de kamer kan worden aangeklikt om de muziek in realtime te veranderen.

Klik op de gitaar en je krijgt wat bas, klik op het venster en je kunt de sfeervolle achtergrondaudio veranderen, klik op het toetsenbord en je kunt de akkoorden veranderen. Er zijn verschillende vibe-opties voor relaxte geluiden, droevige melodieën en meer.

Het is erg leuk om aan te sleutelen en het geeft zeker voldoening om je eigen vibes te creëren met slechts een paar klikken. Het team achter de speler besloot Lo-Fi Hip Hop te gebruiken als het basisgenre voor de tool, omdat het als het gemakkelijkst te gebruiken wordt beschouwd en het voor de eindgebruiker eenvoudig maakt om muziek te maken die "altijd logisch" is.

Naast de Lo-Fi Player is er ook een live YouTube-stream . Met deze stream kun je eenvoudig kijken en luisteren op YouTube of verschillende commandos gebruiken om te veranderen wat er gebeurt. In plaats van op elementen in de kamer te klikken, typ je gewoon de triggers in de chat. Voorbeelden van commandos zijn:

"Trigger melodie!" of "Trigger akkoorden!" om tracks in en uit te schakelen

"Verander melodie-instrument!" om het instrument te veranderen

"Geef me wat nieuwe akkoordpatronen!" om de akkoorden te veranderen

"Zwaai de melodie een beetje" om de melodie te laten zwaaien

"Koffiepauze" om een storing te veroorzaken

"Schrijf geweldig! Kevin uit Japan" om een bericht op het bord achter te laten

"Voeg meer reverb toe" om de sfeer te creëren

"Get chill" om de beat te vertragen

Geschreven door Adrian Willings.