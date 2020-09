Google werkt aan verbeterde donkere modus voor Maps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Donkere modi zijn niet echt een verrassing meer - versies van apps en services met weinig licht zijn nu zo wijdverspreid dat ze praktisch oud zijn, dus het is meer een verrassing als een echt grote app er nog steeds geen heeft.

Dat is halverwege het geval als het gaat om navigatie-kolos Google Maps. Het heeft lange tijd de mogelijkheid gehad om het scherm te dimmen en gedempte achtergrondkleuren te gebruiken terwijl je navigeert, nadat je je route hebt uitgestippeld en je bestemming hebt bepaald, maar er is nooit een algehele donkere modus aangekomen.

Het team van 9to5Google heeft de nieuwste versie van Google Maps op Android van de app volledig afgebroken en heeft een paar codekoorden ontdekt die een aantal goede rode vlaggen opwerpen over inkomende wijzigingen.

Een heleboel strings hebben betrekking op een reeks mogelijke "DARK_MODE" -instellingen, inclusief de optie om een donker thema, een licht thema te gebruiken of om standaard de systeembrede instellingen van je telefoon te gebruiken. Dat is de reeks opties die de meesten van ons gewend zijn in andere apps.

Het zal ook welkom zijn - s nachts Google Maps gebruiken kan een beetje een mengelmoes zijn, waarbij sommige elementen in donkerdere kleurenschemas kunnen worden weergegeven, maar veel standaard op heldere versies die schokkend kunnen zijn.

Met pictogrammen en items die ook in de nieuwe versie van de app komen, lijkt het erop dat de donkere modus vrij snel zou kunnen komen, hoewel er duidelijk geen echte hint te vinden is over wanneer dit zou kunnen gebeuren. We houden hoe dan ook onze ogen uit.

Geschreven door Max Freeman-Mills.