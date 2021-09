De donkere modus inschakelen in Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De mobiele apps Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties bieden een native donkere modus voor Android- en iPhone-gebruikers.

Hoewel Android een donkere modus biedt op systeemniveau, heeft Google sinds 2019 langzaam een native donkere modus uitgerold voor al zijn apps - inclusief Gmail , Agenda, Fit en de Google-app . Hier leest u hoe u de donkere modus inschakelt , dat Google Donker thema noemt, in Documenten, Spreadsheets en Presentaties.

Google

Alleen beschikbaar voor mobiele apps Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Je kunt de donkere modus handmatig inschakelen in de instellingen

Installeer of update naar de nieuwste versie van de Google Documenten-, Spreadsheets- of Presentaties-app op uw apparaat.

Zodra de nieuwe update arriveert, gebruiken deze apps het standaardthema van uw besturingssysteem. Dus als uw telefoon is ingesteld op het systeembrede donkere thema, worden de apps donker weergegeven. Om het donkere thema van Google op je Android-telefoon te gebruiken, ga je naar de systeeminstelling (Instellingen > Weergave > Thema) en schakel je Donker thema in. Om de donkere modus van Apple op je iPhone te gebruiken, ga je naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid > en selecteer je Donker om de donkere modus in te schakelen.

Gebruikers met oudere telefoons met oudere OS-versies zullen waarschijnlijk de handmatige route moeten volgen, omdat ze de systeembrede donkere modus niet kunnen inschakelen in de nieuwste versie van Android en iOS. Gelukkig kun je met Google handmatig schakelen tussen de nieuwe donkere modus en de oude lichtmodus onder instellingen in de Google Documenten-, Spreadsheets- en Presentaties-apps. Open gewoon de app, ga naar Menu in de hoek, selecteer Instellingen, ga naar Thema kiezen en tik op Donker.

U kunt deze methode ook gebruiken om de donkere modus uit te schakelen wanneer deze wordt geactiveerd door de systeembrede donkere modus, dus als u wilt dat uw Google-documenten in plaats daarvan licht zijn, kunt u dat laten gebeuren.

Donker thema voor Documenten, Spreadsheets en Presentaties is nu beschikbaar. Het werd aanvankelijk gelanceerd voor Android-gebruikers, maar kwam in september 2020 naar iOS.