Snel Google Meet-videogesprekken starten met een snelkoppeling

(Pocket-lint) - Google biedt een kleine tijdbesparende hack voor degenen die Google Meet vaak gebruiken voor videoconferenties gedurende de dag.

U kunt een vergadering starten door " meet.new " in uw webbrowser te typen. Hiermee wordt een nieuwe Google Meet-sessie geopend en van daaruit kunt u een volledige vergaderingslink delen en andere deelnemers uitnodigen om deel te nemen. Dit is handig voor iedereen die gewoon direct in een nieuwe vergadering wil springen.

Houd er rekening mee dat Google het ook gemakkelijker maakt om documenten, spreadsheets, presentaties, formulieren en sites te maken door verschillende ".new"-domeinen aan te bieden die rechtstreeks in de adresbalk van uw browser werken. Voorheen moest je naar de specifieke Google-app gaan en op nieuw klikken om een nieuw bestand aan te maken.

Maar met deze snelkoppeling kunt u een paar stappen besparen en meteen beginnen aan een nieuwe conferentie, document of project. Het idee is dat je elke keer dat je een Google-snelkoppeling gebruikt een paar seconden bespaart, en als je de hele dag in G Suite woont voor je werk, kunnen die seconden behoorlijk oplopen.

Het is makkelijk. Volg deze websnelkoppeling om een nieuw Meet-gesprek te starten:

U kunt ook nummers aan deze snelkoppelingen toevoegen om uzelf te helpen onderscheid te maken tussen meerdere accounts bij het maken van nieuwe vergaderingen. U kunt dus een bladwijzer maken voor “ meet.new/1 ”, die linkt naar de Google Meet van uw persoonlijke account, of u kunt een bladwijzer maken voor “ meet.new/2 ” voor uw werk.

De domeinen/websnelkoppelingen van Google voor Google Documenten, Google Spreadsheets, Google Presentaties, Google Formulieren en Google Sites zijn als volgt:

Deze snelkoppelingen werken in elke browser en zijn nu beschikbaar voor gebruik.

