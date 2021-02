Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Studies tonen aan dat mensen de voorkeur geven aan smsen boven bellen, dus emojis zijn erg populair en gewild geworden, omdat ze gebruikers in staat stellen visueel te communiceren hoe ze zich voelen. Misschien biedt Google daarom verschillende emoji-opties in Gboard , in de vorm van Emoji Kitchen , die duidelijk is ontworpen om Android-gebruikers specifiekere manieren te bieden om uit te drukken wat ze bezighouden.

Met de Emoji Kitchen-functie van Google voor Gboard-gebruikers kun je in feite twee emojis combineren om een nieuwe te maken:

"Ben je ooit zo overweldigend vervuld van liefde dat het je tot tranen bracht? Of misschien heb je zo hard gelachen dat je je misselijk voelde - en wenste je dat je telefoon een emoji had om dat gevoel over te brengen? Of je nu een briefje stuurt naar je galentijnen of je enige ware liefde, Gboard op Android neemt nu je favoriete emoji en mengt ze in gepersonaliseerde stickers, zodat je die genuanceerde gedachten en gevoelens kunt uiten. "

Er zijn al honderden emojis beschikbaar, van aubergine tot vouwhandjes. Maar wat als je je tegelijkertijd een cowboy en een aap voelt? Het zou kunnen gebeuren, toch? Hoe dan ook, Google laat je nu die emoji-mashup verzenden.

Google zegt dat je op elke smiley-emoji in Gboard op Android kunt tikken, en het zal emoji-combinaties voorstellen die je in plaats daarvan kunt verzenden. Het beschrijft ze als "stickers die speciaal met de hand zijn gemaakt door de ontwerpers bij Google", en voegt eraan toe dat "taal oneindig creatief is, net als kunst en muziek, en met Emoji Kitchen wordt het toetsenbord van je telefoon een nog rijker canvas voor expressie".

De functie zou in de meeste van uw chat-apps moeten werken, zoals WhatsApp, Messenger en Snapchat.

Emoji Kitchen is beschikbaar voor alle Gboard-gebruikers op Android . Google lanceerde het voor het eerst in 2020 als een bètatest , maar het is nu algemeen verkrijgbaar.

