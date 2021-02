Hoe Google Live Transcribe en Sound Amplifier werken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u doof bent of gehoorverlies heeft, kan technologie moeilijk zijn.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen er in meer dan 30 jaar 900 miljoen mensen met gehoorverlies zijn. En het is nogal verbluffend om te zien dat de behoeften van zon groot deel van de bevolking genegeerd worden. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om mensen te begrijpen die aan de telefoon mompelen, en videos zonder ondertiteling zijn het ergste. Gelukkig komt Google op de proppen.

Het biedt twee Android-functies (en apps) voor doven en slechthorenden, genaamd Live Transcribe en Sound Amplifier.

Dimitri Kanevsky van Google, een dove onderzoekswetenschapper met 30 jaar ervaring in spraakherkenning en communicatietechnologie, creëerde ooit een dienst met de naam CART, waar een ondertitelaar virtueel een vergadering bijwoont om te luisteren en een transcriptie van gesproken dialoog te maken die op een computerscherm wordt weergegeven . Kanevskys teamgenoot, Chet Gnegy, merkte dat CART betekende dat je meerdere apparaten moest gebruiken, en het was vooral alleen goed voor gebruik tijdens vergaderingen. CART was daarom niet ideaal voor alledaagse gesprekken.

Dus gingen Gnegy en Google aan de slag met het bouwen van een betere tool voor Kanevsky.

Ze wilden cloudgebaseerde automatische spraakherkenning gebruiken die gesproken woorden op een scherm kon weergeven. Het resultaat is Live Transcribe, een app voor Android. Het vereist spraak en verandert het in realtime ondertiteling met alleen de microfoon van uw telefoon.

Live transcriberen, dat beschikbaar is in meer dan 70 talen en dialecten, maakt tweeweggesprekken mogelijk via een type-back-toetsenbord voor gebruikers die niet kunnen of willen spreken, aldus Google. De app werkt ook met externe microfoons om de nauwkeurigheid van de transcriptie te verbeteren.

Live transcriberen is al geïnstalleerd op Pixel-telefoons en bepaalde andere Android-telefoons. Als je het niet hebt, download het dan van Play Store .

Volg deze stappen om Live transcriberen in te schakelen:

U moet het eerst inschakelen om te werken in het menu Toegankelijkheidsinstellingen van uw apparaat. Open de app Instellingen van uw apparaat.

Tik op Toegankelijkheid en vervolgens op Live transcriptie.

Tik op Live transcriptie openen.

Tik op OK om de machtigingen te accepteren.

Optioneel: Wijzig uw Live transcriptie-snelkoppeling. Nu kunt u een live transcriptie starten via de toegankelijkheidsknop op de navigatiebalk. Om Live transcriberen te starten, gebruikt u uw Live transcriberen-snelkoppeling (veeg met twee vingers omhoog of tik op de knop Toegankelijkheid).

Zorg ervoor dat u verbinding heeft met internet.

Houd de microfoon van uw apparaat dichtbij de persoon of het geluid dat u wilt vastleggen.

Meer hulp nodig? Bekijk de ondersteuningspagina van Google voor meer informatie. Google heeft hier ook een webpagina voor live transcriberen.

In 2019 begon Live Transcribe uit te rollen als een beperkte bèta voor gebruikers over de hele wereld via de Play Store en vooraf geïnstalleerd op Pixel 3-apparaten. Het is nu algemeen (en automatisch) beschikbaar voor Pixel 3 en nieuwere apparaten en geselecteerde Android-apparaten met 5.0 en hoger.

Google biedt een andere toegankelijkheidsapp genaamd Sound Amplifier. Het idee is dat iedereen een audioboost kan gebruiken, vooral als er veel achtergrondgeluid is, zoals op een luchthaven. Geluidsversterker, voor het eerst aangekondigd op I / O 2019, werkt op Android-smartphones met bedrade hoofdtelefoons. Volgens Google kan het de geluiden in uw omgeving filteren, aanvullen en versterken.

Geluidsversterker gelanceerd in Play Store in 2019. Het ondersteunt Android-apparaten en is vooraf geïnstalleerd op Pixel 3 en nieuwere telefoons.

