Beste Android-apps 2021: de ultieme gids

(Pocket-lint) - Googles Play Store heeft bijna drie miljoen apps waaruit u kunt kiezen. Met zoveel apps kan surfen door de winkel overweldigend worden, en een paar verkeerde keuzes in wat je wilt downloaden, kunnen ertoe leiden dat je er in het algemeen gewoon vanaf blijft.

Maar hier bij Pocket-lint gebruiken we de Google Play Store trouw sinds de lancering (herinner je je "Android Market"?) Tien jaar geleden. Daarom hebben we onze expertise op de proef gesteld en deze complete gids samengesteld om u te helpen het allerbeste te vinden van wat Play Store te bieden heeft. We hebben alles per categorie gerangschikt, dus het moet gemakkelijk zijn om precies te vinden wat u zoekt.

Als je in plaats daarvan geweldige apps voor de iPhone wilt vinden, hebben we daar hier een gids over .

Je kunt al je favoriete YouTube-videos in virtual reality bekijken zonder het comfort van je headset te verlaten in deze applicatie die een YouTube-startscherm creëert in een 3D-wereld.

Probeer het nu: YouTube VR

Met IKEA Place kun je 3D, waarheidsgetrouwe IKEA-producten virtueel in je ruimte bekijken. Het bevat het grootste deel van de IKEA catalogus, zoals banken en stoelen, en helpt je om de afmetingen, het ontwerp en de functionaliteit van het meubilair in je huis beter te begrijpen.

Probeer het nu: Ikea Place

Met de Measure-app kun je afstanden in je huis meten zonder dat je een meetlint nodig hebt. Volg gewoon de aanwijzingen op uw telefoon en verkrijg eenvoudig metingen voor een kamer, muur, tafel of elk ander oppervlak dat u binnen of buiten uw huis kunt bedenken.

Probeer het nu: meten

Star Walk is een populaire app om sterren te kijken. Het is een interactieve gids voor de nachtelijke hemel, die elke beweging in realtime volgt en je in staat stelt om meer dan 200.000 hemellichamen te verkennen en toegang te krijgen tot informatie over alles wat je vindt.

Probeer het nu: Star Walk

Ervaar op aarde details over de hele aarde of schiet de atmosfeer in en krijg een blik van een astronaut op onze lichtblauwe bot. Als je klaar bent met onze thuisplaneet, ga dan zeker naar de maan kijken.

Probeer het nu: Earth VR

Vuforia Chalk combineert live video, audio en de mogelijkheid voor een persoon op afstand om hun liveweergave te annoteren. Annotaties blijven nauwkeurig bij objecten uit de echte wereld, zelfs wanneer mensen zich verplaatsen. Stel je voor dat je dit bijvoorbeeld als veldtechnicus gebruikt.

Probeer het nu: Vuforia Chalk

Met Dropbox kun je bestanden en mappen opslaan in de cloud en ze delen, documenten scannen en samenwerken met anderen, waarbij alles veilig wordt gesynchroniseerd op al je apparaten, zodat je er altijd en overal toegang toe hebt. Je krijgt 2GB gratis ruimte om te beginnen.

Probeer het nu: Dropbox

Google Drive is vergelijkbaar met Dropbox, alleen krijg je 15 GB gratis om te starten en ondersteunt het rechtstreeks het volledige productportfolio van Google. U kunt bijvoorbeeld uw Google Fotos- of Google Documenten-bestanden bekijken en anderen uitnodigen om te bekijken, te bewerken of opmerkingen achter te laten.

Probeer het nu: Google Drive

Degenen onder jullie die meer verbonden zijn met het ecosysteem van Microsoft (misschien heb je een Windows 10-pc of gebruik Office-apps), zouden OneDrive moeten krijgen. Hiermee kunt u uw documenten, fotos en andere bestanden openen en delen vanaf uw Android-apparaat en computer (pc of Mac).

Probeer het nu: Microsoft OneDrive

Tinder is een afkorting geworden voor een online datingapplicatie. Het heeft tonnen gebruikers die overeenkomen met het feit of twee gebruikers beide naar elkaar hebben geveegd. Profielen hebben een paar fotos en een korte bio-sectie.

Probeer het nu: Tinder

OkCupid heeft alles te maken met rijke profielen, waar u uw persoonlijkheid en interesses kunt laten zien. U kunt duizenden vragen over uzelf beantwoorden, of slechts enkele, en het algoritme helpt u in contact te komen met mensen die uw passies delen.

Probeer het nu: OKCupid

Grindr is een sociale netwerk- en chat-app voor homos, bi-, trans- en queer-mensen. Het is niet zo volledig uitgerust of mooi als bijvoorbeeld Tinder, maar het is nog steeds de nr. 1 optie voor de LGBTQ-gemeenschap.

Probeer het nu: Grindr

Krijg snel goedkeuring voor kortlopende leningen (in de VS) die u praktisch overal op internet kunt besteden, van Lowes tot Walmart!

Probeer het nu: Bevestig

YNAB beweert u te helpen "de cyclus van salaris naar salaris te doorbreken, schulden af te lossen en meer geld te besparen". Blijkbaar besparen nieuwe gebruikers gemiddeld $ 600 in de eerste twee maanden en meer dan $ 6.000 in het eerste jaar. De eerste 30 dagen gebruik zijn gratis.

Probeer het nu: YNAB

Wilt u zien hoe u uw geld uitgeeft? Mint is de gratis app voor geldbeheer en financiële tracker die uw bankrekeningen, creditcards, rekeningen en investeringen samenbrengt en ziet wat u uitgeeft en waar u geld kunt besparen.

Probeer het nu: Mint

Met Robinhood kunt u aandelen en op de beurs verhandelde fondsen kopen en verkopen zonder commissie te betalen. U kunt een portefeuille starten en in uw favoriete bedrijven investeren. Net als Acorns is het bedoeld voor beginnende investeerders die willen kopen en handelen.

Probeer het nu: Robinhood

Venmo is als Square Cash, maar met een sociale laag. U kunt notities aan uw betalingen toevoegen zodat anderen ze kunnen zien, en verhalen van vrienden leuk vinden of erop reageren.

Probeer het nu: Venmo

Clash Royale is een tower rush-spel waarin je spelers van over de hele wereld in realtime kunt duelleren in zowel 1v1- als 2v2-gevechten. Het doel (drie minuten in het spel) is om de tegenoverliggende torens en de "King tower" te vernietigen.

Probeer het nu: Clash Royale

Dit is een Battle Royale-game waarin je een team vormt en strijdt om de laatste te zijn in PvP voor 100 spelers. Je moet dekking bouwen, je tegenstanders verslaan en het langst overleven om je overwinning te behalen.

Probeer het nu: Fortnite installeren (niet beschikbaar in Play Store)

Leos Fortune is een schattig platformspel met prachtige podia en graphics, slimme puzzels, een grillig verhaal en een klein balletje dat je kunt laten zweven of zinken om gouden munten te bereiken. Het is een verfrissende onderbreking van zij-scrollers.

Probeer het nu: Leos Fortune

De enorm populaire Minecraft-game van Microsoft is beschikbaar op elke console en elk platform, inclusief Android. Hiermee kun je verkennen, mijnen en wegwerken in een blokachtige 3D-pixelachtige omgeving, waarbij je je fantasie de vrije loop laat.

Probeer het nu: Minecraft

Dit is een avonturenspel met een vreemd, spookachtig verhaal en een geweldige soundtrack. Het is opgezet als een spel waarin je een klein mythisch rijk doorkruist, vecht en tovenarij oproept - terwijl je samenwerkt met vrienden via Twitter. Ernstig.

Probeer het nu: Superbrothers: Sword & Sworcery

Gebaseerd op de originele real-time levenssimulator voor de Nintendo Gamecube, laat dit vorig jaar uitgebrachte spel je leven tussen je echte vrienden en computergegenereerde dierenpersonages terwijl jullie allemaal werken om je kamp te upgraden.

Probeer het nu: Animal Crossing: Pocket Camp

Nu kun je eindelijk de metro repareren. Nou, technisch gezien laat Mini Metro je proberen je eigen metrosysteem te creëren. Het is een minimalistisch en toch complex spel met verbijsterende, duizelingwekkende puzzels die je moet uitzoeken.

Probeer het nu: Mini Metro

Hier is weer een uitdagend puzzelspel met een boeiend verhaal: de plotselinge verdwijning van een ingenieur en zijn vrouw lokt de jacht uit naar een kostbaar artefact dat leidt tot de ontdekking van een oud, verontrustend poppenhuis.

Probeer het nu: The Room: Old Sins

Met deze game race je in 80 dagen of minder de wereld rond, met een luchtschip, onderzeeër, mechanische kameel, stoomtrein en meer.

Probeer het nu: 80 dagen

Hitman GO is een turn-based strategiespel waarin je door vaste ruimtes op een raster navigeert om vijanden te ontwijken en je doelwit uit te schakelen.

Probeer het nu: Hitman GO

Met deze kaartvechter ben jij de held die kaarten gebruikt om "spreuken te slingeren, volgelingen op te roepen en de controle over het slagveld te grijpen". Je kunt er meteen in springen, je kaartspel opbouwen, je vaardigheden verbeteren en vechten voor glorie in de Arena en tegen spelers vechten.

Probeer het nu: Hearthstone

Dit is een vervolg op Monument Valley uit 2014. Het is een indie-puzzelspel, waarbij het doel is om Ro en haar kind door doolhoven, optische illusies en onmogelijke objecten te leiden om de puzzel te voltooien.

Probeer het nu: Monument Valley 2

Deze game zette mobiele AR-ervaringen op de kaart in 2016. Het stelt je in staat een Trainer te zijn die in de echte wereld naar Pokemon kan zoeken, maar ook kan vangen, uitkomen, evolueren en meer. Je kunt zelfs meedoen aan epische gymgevechten.

Probeer het nu: Pokemon Go

Dit is een Fortnite-achtige Battle Royale-game waarin 100 spelers parachutespringen op een afgelegen eiland. Spelers moeten hun eigen wapens, voertuigen en voorraden vinden en opruimen en elke speler verslaan om als laatste over te blijven.

Probeer het nu: PUBG Mobile

Threes is een indie-puzzelspel waarbij de speler genummerde tegels op een raster schuift om toevoegingen en veelvouden van drie te combineren. Het spel eindigt als er geen zetten meer op het rooster staan en de tegels worden geteld voor een eindscore.

Probeer het nu: Threes

Vlieg door uitgestrekte landschappen om hemelse wezens te helpen hun weg terug naar de hemel te vinden in deze overweldigende sociale zoektocht.

Probeer het nu: Sky: Children of the Light

Clue is onze nr. 1 suggestie, maar Glow is een uitstekend alternatief op Android. Het heeft een menstruatie- en ovulatiecalculator die vrouwen ook helpt om meer te weten te komen over hun vruchtbaarheid, of ze nu een zwangerschap vermijden of proberen.

Probeer het nu: Glow

Dit is ontworpen om stress en angst te verminderen en gebruikers te helpen meer rust te krijgen door middel van begeleide meditaties, slaapverhalen, ademhalingsprogrammas en ontspannende muziek.

Probeer het nu: kalm

C25K is een ander Couch to 5K-programma. Net als de anderen combineert het rennen en lopen, waardoor je geleidelijk je kracht en uithoudingsvermogen opbouwt.

Probeer het nu: C25K

Fertility Friend is een andere vruchtbaarheidstracker. Het heeft een geavanceerde ovulatiecalculator, menstruatiekalender, vruchtbaarheidsgrafiek en periodetracker. Het is bedoeld om u te helpen zwanger te worden, met gepersonaliseerde tips en analyses om zwanger te worden.

Probeer het nu: Fertility Friend

Synctution is een geweldig meditatieprogramma dat je een reeks sessies biedt om doorheen te werken, elk met een ontsnapping van 20 tot 30 minuten uit de echte wereld. Het is super ontspannend en gemakkelijk om er een gewoonte van te maken.

Probeer het nu: Synctuition

Headspace is een andere geleide meditatie-app. De basiscursus is geheel gratis en leert je de fundamentele technieken van meditatie en mindfulness. Daarna heb je met een abonnement toegang tot de volledige Headspace-meditatiebibliotheek.

Probeer het nu: Headspace

Verlies Het! is een programma voor gewichtsverlies. U downloadt eenvoudig de app, stelt uw doel in en volgt het voedsel om af te vallen.

Probeer het nu: verlies het!

MyFitnessPal, dat is geïntegreerd met de apps en apparaten van Under Armour, helpt je bij het bijhouden van eten, het maken van doelen, het loggen van oefeningen en het krijgen van ondersteuning.

Probeer het nu: Calorieteller - MyFitnessPal

Pocket Yoga begeleidt je door een hele yogasessie. Het biedt verschillende met verschillende moeilijkheidsgraden en helpt je om alle poses te leren.

Probeer het nu: Pocket Yoga

Sleep Cycle is een intelligente wekker die uw slaappatroon bijhoudt en beslist wanneer u in een lichte slaap wakker wordt - op natuurlijke wijze.

Probeer het nu: slaapcyclus

Deze app biedt een timer voor intervaltrainingen met hoge intensiteit, dus als je een persoon bent die graag traint met HIIT-stijltrainingen, is deze app een must-have.

Probeer het nu: Tabata Timer

Scan of zoek snel een product in uw huis en ontdek of het vol zit met giftige chemicaliën en kankerverwekkende stoffen. (Waarschuwing: u zult geschokt zijn.) Deze app helpt u in feite om schoon te winkelen.

Probeer het nu: ThinkDirty

Daily Yoga biedt meer dan 500 asanas, 200 begeleide yogalessen, pilates en meditatie, 50 trainingsplannen en zelfs coachworkshops.

Probeer het nu: dagelijkse yoga

Dit is de muziekabonnementsservice van Apple, maar dan voor Android-apparaten. Hiermee kun je praktisch elk deuntje streamen dat je ooit hebt willen horen.

Probeer het nu: Apple Music

Dit is de muziekabonnementsservice van Android die in zijn apparaten is ingebouwd. Hiermee kun je praktisch elk deuntje streamen dat je ooit hebt willen horen.

Probeer het nu: Google Play Muziek

Pandora is een klassieke muziek-app die in feite een digitale radio is. Hiermee kunt u stations maken van uw favoriete nummers, artiesten of genres.

Probeer het nu: Pandora

SoundCloud is een muziek- en audiostreamingplatform met meer dan 180 miljoen nummers. Hiermee kunt u audio uploaden en nieuwe muziek vinden, allemaal op één plek.

Probeer het nu: SoundCloud

Spotify is net als Android Music, alleen is het niet gebonden aan Android-apparaten en er is een freemium-laag waarmee je naar stations en afspeellijsten kunt luisteren met advertenties.

Probeer het nu: Spotify

Dit is een wachtwoordbeheerder. Het onthoudt al uw wachtwoorden voor u, laat u wachtwoorden genereren en meldt u gemakkelijk aan bij sites en apps.

Probeer het nu: 1Password

Reist u naar het buitenland? Of gewoon thuis in alle rust snuffelen? Met deze app kunt u genieten van veilige en privé-internettoegang en uw Wi-Fi-verbindingen beveiligen tegen verschillende cyberbedreigingen. Er is een gratis proefperiode om te beginnen.

Probeer het nu: NordVPN

Deze app gebruikt Tor om uw internetverkeer te versleutelen. Tor is gratis software en een open netwerk waarmee u zich kunt beschermen tegen netwerkbewaking.

Probeer het nu: Orbot: Proxy met Tor

We weten allemaal wat Amazon is - en met deze app kun je het gemakkelijk kopen vanaf je mobiele apparaat. Het geeft je zelfs toegang tot Alexa en scanproducten.

Probeer het nu: Amazon

De ASOS-app beweert de thuisbasis te zijn van meer dan 850 merken en meer dan 85.000 producten (voornamelijk kleding). Het biedt gratis bezorg- en retouropties.

Probeer het nu: ASOS

Geïnteresseerd in het kopen of bekijken van handgemaakte, vintage en unieke goederen? Dan moet je Etsy gebruiken.

Probeer het nu: Etsy

Houzz is uw one-stop-shop voor het verbeteren en ontwerpen van uw huis. Blader door inspirerende fotos, bekijk en koop producten, huur professionals in en werk samen met professionals, krijg advies, lees artikelen en meer met deze handige woondecoratie-app.

Probeer het nu: Houzz

Overstock is als Amazon, maar het is Overstock. Winkel verkopen, meubels uitproberen in AR, afrekenen met Android Pay en meer.

Probeer het nu: Overstock

Met ShopStyle kun je kleding, schoenen, sneakers en complete outfits kopen - van praktisch elke ontwerper waar je ooit van hebt gehoord.

Probeer het nu: ShopStyle

Als huishoudelijke artikelen jouw ding zijn, beweert Wayfair s werelds grootste selectie huishoudelijke artikelen te huisvesten - met prijzen variërend van goedkoop tot wow. Het heeft ook een nieuwe 3D View in Room-functie waarmee u virtuele items in uw ruimte kunt zien.

Probeer het nu: Wayfair

Houd je van eBay? Dan zul je de eBay-app geweldig vinden. Hiermee kunt u uw camera gebruiken om naar items te zoeken, streepjescodes te scannen en uw account te beheren.

Probeer het nu: eBay

Heb je een Alexa-apparaat? Dan heb je deze app nodig om het in te stellen, je profiel te beheren, vaardigheden te vinden en zo ongeveer alles te doen wat Alexa te maken heeft.

Probeer het nu: Amazon Alexa

Wat de Alexa-app is voor Alexa-apparaten, is de Google Home-app voor Google Home- en Chromecast-apparaten. Het is een must-have voor Assistant-gebruikers.

Probeer het nu: Google Home

IFTTT is minder relevant nu Android de Shortcuts-app heeft, maar hiermee kunt u in wezen al uw online services verbinden en automatiseren.

Probeer het nu: IFTTT

Deze app werkt met slimme Philips Hue-lampen, zodat gebruikers de kleur en helderheid van het licht in hun huis kunnen regelen.

Probeer het nu: Hue

De Nest-app werkt met Nest SmartHome-apparaten zoals beveiligingssystemen, thermostaten, lampen en plug-ins. Het is een must-have als je hun apparaten bezit.

Probeer het nu: Nest

Woord is de gouden standaard voor tekstverwerkers en wordt vaak op de werkvloer gebruikt. Maar het vereist wel een Office 365-abonnement op Android.

Probeer het nu: Microsoft Word

Simpel gezegd, Docs is een cloudgebaseerd alternatief voor Word. Gebruik het om onderweg documenten te maken, te bewerken, op te slaan en er zelfs aan samen te werken.

Probeer het nu: Google Documenten

Evernote is een populaire notitie-app. U kunt getypte notities invoeren of handgeschreven notities scannen. U kunt ook taken, fotos, afbeeldingen, webpaginas of audio toevoegen en het wordt gesynchroniseerd op al uw apparaten, zodat u uw informatie altijd bij de hand hebt.

Probeer het nu: Evernote

iA is een ander afleidingsvrij, minimalistisch notitieblok. Het toont alleen tekst in platte tekst, en het heeft handige organisatietools zoals zoeken en sorteren.

Probeer het nu: iA Writer

Dit is de ingebouwde Android Podcast-app van Android waarmee je audioverhalen kunt ontdekken. Het biedt meer dan 550.000 shows met bijna 19 miljoen afleveringen.

Probeer het nu: Google Podcasts

Audible, een Amazon-bedrijf, beweert de grootste selectie audioboeken te zijn. Je kunt ze kopen en beluisteren met deze app.

Probeer het nu: hoorbaar

Dit is een schone stripboeklezer. Het belooft slimme opschaling om zelfs strips met een lage resolutie er fantastisch uit te laten zien, compleet met automatisch contrast en tintcorrecties.

Probeer het nu: ComicScreen - ComicViewer

Wil je meer dan 100.000 digitale strips en graphic novels ontdekken? Deze app heeft titels van Marvel, DC, Image en meer.

Probeer het nu: Comics

Flipboard is een bekende app die nieuwsverhalen beheert en serveert op een gemakkelijk verteerbare, audiovisuele manier die ons doet denken aan een tijdschrift.

Probeer het nu: Flipboard

Met de Play Book-app van Google kun je door miljoenen boektitels bladeren, van audioboeken tot e-boeken, en ervan genieten, allemaal op één centrale plek.

Probeer het nu: Google Play Books

Met de Kindle Reader van Amazon kun je je Android in een Kindle veranderen. Hiermee kunt u al uw e-boeken downloaden en overal mee naartoe nemen.

Probeer het nu: Kindle Reader

TuneIn biedt u het voordeel van veel van deze andere podcasts, maar stelt u ook in staat om naar live radio-uitzendingen te luisteren. Het is geweldig als je favoriete team speelt terwijl je in de file staat.

Probeer het nu: TuneIn

Wist u dat uw plaatselijke bibliotheek duizenden e-boeken en audioboeken heeft? U kunt ze direct en gratis lenen met Libby.

Probeer het nu: Libby

Een bekroonde applicatie voor het streamen van al uw favoriete podcasts

Probeer het nu:Pocket Casts

Googles Nieuws geeft informatie weer die voor u relevant is op basis van waarin u interesse heeft getoond via uw Chrome-browser.

Probeer het nu: Google Nieuws

Podcast Addict is een geweldige podcast-app. Het heeft een eenvoudige gebruikersinterface, veel organisatorische, afspeel- en downloadfuncties. Je kunt ook downloadregels instellen, afspeellijsten maken en het ondersteunt zowel Chromecast en Sonos als Android Auto en Wear OS.

Probeer het nu: Google Nieuws

Dit is een gebruiksvriendelijke app voor het leren van talen met een entertainmentlaag. Leer alles van Frans tot Noors.

Probeer het nu: Memrise

StudyBlue is een crowdsourced materialenbibliotheek bedoeld om u te helpen examens te verslaan. Het heeft meer dan 10 miljoen studenten en meer dan 500 miljoen flashcards.

Probeer het nu: StudyBlue Flashcards

Deze app is ontworpen om "je curAndroidity te voeden en je wereld uit te breiden" en heeft meer dan 3.000 gratis videos van s werelds meest opmerkelijke mensen.

Probeer het nu: TED

Of je nu wiskundige berekeningen op hoog niveau moet uitvoeren of naar feiten en statistieken moet zoeken, WolframAlpha is het proberen waard. Het is in wezen een krachtig hulpmiddel voor het vinden van informatie over wiskunde, wetenschap en andere onderwerpen.

Probeer het nu: Wolfram Alpha

Huur of koop de nieuwste televisie en films. De app heeft ook een zoekfunctie waarmee je kunt zien of wat je zoekt beschikbaar is om te streamen en waar.

Probeer het nu: Google Play Movies

De FireTV-app werkt met uw FireTV via uw mobiele apparaat, zodat u de toegang tot uw toepassingen kunt stroomlijnen en kunt zoeken naar de show of film die u zoekt.

Probeer het nu: FireTV

Met HBO Now kun je onze favoriete afleveringen van de HBO-serie bekijken (denk aan Game of Thrones en Westworld) voor een maandelijks abonnement.

Probeer het nu: HBO Now

Hulu biedt een volledige bibliotheek met films en shows (inclusief Seinfeld, South Park en Fear the Walking Dead) voor een maandelijks abonnement. Voor een meerprijs krijg je meer dan 50 live kanalen, zoals ABC, NBC, CBS en ESPN.

Probeer het nu: Hulu

IMDb, een Amazon-bedrijf, is een gezaghebbende bron voor alles wat met Hollywood te maken heeft. Verken populaire films en tv-programmas en hun casts, en krijg toegang tot trailers, clips achter de schermen en aanvangstijden (plus kaartjes kopen) bij jou in de buurt.

Probeer het nu: IMDb

Netflix is de koning van streamingdiensten. Voor een maandelijks abonnement krijg je toegang tot Netflix Originals, plus nog veel meer films en shows.

Probeer het nu: Netflix

Prime Video is inbegrepen bij een Amazon Prime-abonnement. Hiermee krijg je toegang tot Amazon Originals, plus nog veel meer films en shows.

Probeer het nu: Prime Video

Net als het Live TV-aanbod van Hulu, biedt YouTube TV kabelvrije live-tv, zodat je belangrijke uitzendingen en netwerken kunt streamen, van ABC tot ESPN. Het heeft ook cloudopslag en is een maandelijks pay-as-you-go-lidmaatschap dat je op elk moment kunt opzeggen.

Probeer het nu: YouTube TV

YouTube is de originele bron voor online video. Gebruik het om beautyhandleidingen, gamestreams, muziekvideos en meer te bekijken - gratis, met advertenties.

Probeer het nu: YouTube

Grubhub is als Doordash, hoewel het belooft "de grootste selectie aan restaurants" te hebben - van KFC tot je lokale hamburgertent.

Probeer het nu: Grubhub

Deze app heeft meer dan 43.000 restaurants over de hele wereld. Het is de perfecte reis-app om lokale restaurants te vinden en een reservering te boeken.

Probeer het nu: OpenTable

Net als Grubhub en Doordash, geeft Seamless je toegang tot lokale menus, met snel en gemakkelijk online bestellen. Maar het is alleen beschikbaar in New York City.

Probeer het nu: naadloos

Hongerig? Haal het eten dat je wilt, van de restaurants waar je van houdt, bezorgd door een Uber en je kunt zelfs je bestelling in realtime volgen.

Probeer het nu: Uber Eats

Als je Facebook gebruikt, gebruik je zeker Messenger. Maar het kan aan uw nummer worden gekoppeld, zodat u iedereen in uw vriendenlijst of contacten kunt smsen. U kunt ook videochats houden, compleet met filters, games spelen, toegang krijgen tot biz-chatbots en meer.

Probeer het nu: Facebook Messenger

Slack is een app voor communicatie en samenwerking. In de eerste plaats ontworpen voor bedrijven, het is een onmisbare messenger voor teams.

Probeer het nu:Slack

Whatsapp is een van de meest populaire berichten-apps, dankzij de mogelijkheid om gecodeerde berichten te verzenden en ontvangen.

Probeer het nu: WhatsApp Messenger

Googles eigen antwoord op de behoefte voor elk bedrijf om een berichten-app te hebben die uitstekend werkt in combinatie met Gmail.

Probeer het nu: Google Hangouts

Deze berichten-app is ontworpen en gestroomlijnd voor gebruik door gamers. Kijk wie er online is, wie wat speelt en organiseer je team met Discord .

Probeer het nu: Discord

De beste manier om uw berichten volledig privé te houden, is door Signal te gebruiken, dat al jaren een steunpilaar is voor klokkenluiders. Het is een berichtenservice waarbij privacy de veronderstelde standaard is.

Probeer het nu: Signal

Android-berichten zijn een beetje standaard, maar het is effectief en gratis. Het streamt ook uw berichten live in plaats van een serverstructuur te gebruiken.

Probeer het nu: Android-berichten

Clips is de app van Google waarmee je eenvoudig en zonder veel moeite een gepolijste video kunt splitsen. Clips is een geweldige gratis optie voor videobewerking.

Probeer het nu: Google Clips

Snapseed is een foto-editor ontwikkeld door Google. Het is geen Photoshop, maar het is nog steeds rijk aan functies zoals genezing en penseel. Je kunt er ook RAW-bestanden mee openen, filters gebruiken en aspecten zoals curven met nauwkeurige controle verfijnen.

Probeer het nu: Snapseed

Google Fotos is een app waarmee u al uw fotos en videos kunt opslaan en bekijken en zelfs aangepaste animaties en GIFs kunt maken.

Probeer het nu: Google Fotos

Prisma is een foto-editor-app die verbluffende foto-effecten creëert door uw fotos om te zetten in schilderijen met behulp van zogenaamde kunstfilters.

Probeer het nu: Prisma

Als je de functies van een Google Pixel-telefoon wilt zonder er een te kopen, biedt deze app je veel van die functies zonder het Pixel-prijskaartje.

Probeer het nu: Action Launcher

Googles vlaggenschip e-mailtoepassing. Komt geïnstalleerd op de meeste Android-apparaten.

Probeer het nu: Gmail

Excel is waarschijnlijk de meest populaire spreadsheet-app ter wereld en wordt wereldwijd door bedrijven en scholen gebruikt. Maar het vereist een Office 365-sub.

Probeer het nu: Microsoft Excel

Met PowerPoint kunt u snel presentaties maken, bewerken, bekijken, presenteren of delen. Nogmaals, je hebt een Office 365-abonnement nodig.

Probeer het nu: Microsoft PowerPoint

Sheets is een cloudgebaseerd alternatief voor Excel. Gebruik het om onderweg spreadsheets te maken, te bewerken, op te slaan en er zelfs aan samen te werken.

Probeer het nu: Google Spreadsheets

Slides is een cloudgebaseerd alternatief voor Powerpoint. Gebruik het om presentaties te maken, te bewerken en met anderen samen te werken aan presentaties vanaf uw Android.

Probeer het nu: Google Presentaties

Google is een krachtpatser op het gebied van productiviteit en samenwerking, en Agenda is daar een goed voorbeeld van. Hiermee kunt u uw planning op verschillende platforms en apparaten bekijken, bewerken en synchroniseren. U kunt ook een teamagenda maken om met anderen te delen.

Probeer het nu: Google Agenda

Als je Safari haat, overweeg dan om Chrome te proberen, vooral als je de desktop-app gebruikt. Het is een krachtige browser die op al uw apparaten synchroniseert.

Probeer het nu: Google Chrome

Beheer uw taken en takenlijsten op al uw apparaten met deze productiviteitsapp.

Probeer het nu: Google Tasks

Adobe Acrobat Reader is de standaardtoepassing voor het bekijken en bewerken van PDF-documenten.

Probeer het nu: Adobe Acrobat Reader

Calculator is de rekenmachine-applicatie van Google die in staat is tot zowel reguliere wiskundige functies als wetenschappelijke functies voor wiskundecursussen op een hoger niveau, zoals trigonometrie.

Probeer het nu: Rekenmachine

Microsoft heeft dit ontworpen als een intelligente toetsenbord-app die leert van uw schrijfstijl om u te helpen sneller te werken en het leven gemakkelijker te maken.

Probeer het nu: SwiftKey-toetsenbord

Gebruik Tasker om een lay-out voor uw hele dag te maken die naadloos combineert of gebruik automatisering om acties op uw apparaten te activeren, zoals het uitschakelen van meldingen wanneer het bedtijd is en ze automatisch weer inschakelen wanneer u wakker wordt.

Probeer het nu: Tasker

Todoist is als een herinneringsapp die je helpt om alles overal bij te houden. Zelfs als je offline bent. Het biedt ook toegang tot meer dan 60 app-integraties, waaronder Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT en Slack.

Probeer het nu: Todoist

Wunderlist is een andere takenlijst en app voor taakbeheer. Het maakt het gemakkelijk om taken vast te leggen, te delen en uit te voeren, ongeacht het apparaat dat u gebruikt.

Probeer het nu: Wunderlist

Solid Explorer is een bestandsverkenner-app. Het biedt materiaalontwerp, ondersteuning voor archivering, ondersteuning voor de meest populaire cloudservices en ondersteuning voor FTP, SFPT, WebDav en SMB / CIFS. Het werkt geweldig. Er is een gratis proefperiode van 14 dagen met aan het einde een prijs van $ 2,99.

Probeer het nu:Solid Explorer

Facebook behoeft geen introductie. Het is waarschijnlijk het meest populaire sociale netwerk ter wereld. Gebruik het om contact te maken met vrienden, oud en nieuw. Of gebruik het om verborgen advertenties en memes te bekijken van bemoeizuchters die propaganda verspreiden.

Probeer het nu: Facebook

LinkedIn is het sociale netwerk voor professionals. Het helpt je een online cv op te bouwen, banen te vinden, te netwerken en meer. Microsoft is er ook eigenaar van.

Probeer het nu: LinkedIn

Dit is een Mekka voor doe-het-zelvers. Wil je een lipscrub maken? Controleren. Halloween-feestideeën nodig? Controleren. Je kunt meer dan 100 miljard pinnen voor elk deel van je leven verkennen en moodboards maken om op terug te kijken voor inspiratie.

Probeer het nu: Pinterest

Ontdek de meest populaire onderwerpen, het laatste nieuws, virale videoclips, grappige grappen en hete memes met de officiële Reddit-app.

Probeer het nu: Reddit

Ah, de giftige oksel van internet. Wil je zien wat de Amerikaanse president twittert? Hoe zit het met Kim K of je favoriete CNN-anker? Het is allemaal hier, in realtime, zonder dat er filters zijn geplaatst. Laat de alt-rechtse trollen maar komen!

Probeer het nu: Twitter

Vergeet hotels. Ze zijn duur en de prijs is hoog. Gebruik in plaats daarvan Airbnb om een betaalbare vakantiewoning te vinden, of begin geld te verdienen als verhuurder.

Probeer het nu: Airbnb

Google Maps is de enige kaarten-app die u nodig heeft. Met meer dan 220 landen en gebieden in kaart gebracht en honderden miljoenen bedrijven en plaatsen op de kaart, kunt u realtime GPS-navigatie, verkeersinformatie en nauwkeurige OV-informatie krijgen.

Probeer het nu: Google Maps

Ik heb een lift nodig? Probeer Uber voor een ritje. Het is een taxiservice of carpool, waarbij de chauffeurs iedereen kunnen zijn, van een advocaat tot een agent die probeert extra te verdienen.

Probeer het nu: Uber

Waze, eigendom van Google, vertelt je onmiddellijk over verkeer, bouwwerkzaamheden, politie, ongevallen en meer, dankzij de coole crowdsourcing-technologie.

Probeer het nu: Waze

Met Yelp kun je lokale gerechten, bedrijven en diensten vinden, met meer dan 135 miljoen beschikbare recensies om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Probeer het nu: Yelp

Misschien wel de beste weer-app, het heeft een eenvoudig ontwerp dat u het huidige weer, de voorspelling voor maximaal 12 weken, radar en meer laat zien. Bovendien zijn er aanpasbare widgets. De gratis versie heeft alle functies. Het bedrag van $ 1,99 maakt reclame kapot.

Probeer het nu: 1Weather

Deze app maakt gebruik van de supernauwkeurige weergegevens van Dark Sky, maar voegt een persoonlijkheidslaag toe. Carrots dialoog, personages en landschapsveranderingen zijn een leuke manier om actuele, uurlijkse en dagelijkse voorspellingen te krijgen.

Probeer het nu: Carrot Weather

Over Dark Sky gesproken, het beweert "de meest nauwkeurige bron van hyperlokale weersinformatie" te zijn, met tot op de minuut nauwkeurige voorspellingen en prachtige weeranimaties en daadwerkelijke stormtracering.

Probeer het nu: Dark Sky

De zender waar je alleen naar kijkt als er een sneeuwstorm of orkaan op je afkomt, biedt ook een handige toepassing.

Probeer het nu: The Weather Channel

Paper.io 2 is een populaire schets-app die ook handgeschreven notities ondersteunt, opstellen, diagrammen maken, enzovoort.

Probeer het nu: Paper.io 2

Degenen onder jullie die van kleurboeken voor volwassenen houden, zullen deze digitale versie ervan willen gebruiken. Slechts 5 tot 10 minuten kleuren kan naar verluidt dezelfde voordelen bieden als meditatie en je helpen mindfulness te oefenen.

Probeer het nu: Pigment

Als u een vectorartiest bent, is dit uw go-to-app, met aanpasbare penselen voor tekenen en ontwerpen. U kunt op aanpasbare doeken maken tot een heerlijk afdrukbare 8K. En al uw gelaagde bestanden kunnen rechtstreeks naar Illustrator CC worden verzonden.

Probeer het nu: Adobe Illustrator Draw

Deze app kan de meeste basisfuncties voor het bewerken van fotos uitvoeren om de fotos die u op uw apparaat maakt, op te ruimen, zoals bijsnijden en rode ogen verwijderen. Bekijk de auto-fix-functie als je nieuw bent bij de app en wilt weten waartoe deze in staat is.

Probeer het nu: Adobe Photoshop Express

Maak tekeningen met verschillende soorten media die kunnen worden overgebracht naar Adobe Photoshop CC of Illustrator CC voor gebruik in andere projecten.

Probeer het nu: Adobe Photoshop Sketch

Met Prisma3D kunnen gebruikers 3D-objecten en -ontwerpen maken voor modelleren, animeren en renderen.

Probeer het nu: Prisma3D

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.