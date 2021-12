Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is blijkbaar erg sluw.

Als u de optie Locatiegeschiedenis van Google uitschakelt (zie hoe, vanaf hier ), gaat u er waarschijnlijk van uit dat de plaatsen waar u naartoe gaat niet langer worden opgeslagen of dat Google uw bewegingen niet langer bijhoudt. Mis. Google verzamelt nog steeds minutieus locatiegegevens en houdt te allen tijde bij waar je woont en waar je naartoe gaat, volgens een onderzoeksrapport van Associated Press. Maar er is een oplossing.

Hoewel de AP ontdekte dat Google u nog steeds kan volgen via webservices, zoals Google Maps-zoekopdrachten in de advertentiebrowser, is er een manier om Google - voor eens en voor altijd - te laten stoppen u te volgen: door instellingen te doorlopen en "Web en App-activiteit". Zie je, door alleen Locatiegeschiedenis uit te schakelen, belet je Google alleen maar om je bewegingen toe te voegen aan de visuele tijdlijnfunctie (meer hierover hier ).

Als 'Web- en app-activiteit' is ingeschakeld, slaat Google uw locatiegegevens met tijdstempel op, maar u kunt elk gegevenspunt handmatig verwijderen op myactivity.google.com . U kunt ook meerdere vermeldingen op datum of webservice verwijderen. Google is hier duidelijk over in zijn mededelingen aan gebruikers, maar het is redelijk om aan te nemen dat de meeste mensen zich niet realiseren dat er ook iets is dat 'web- en app-activiteit' wordt genoemd en waarmee hun locatiegegevens worden verzameld.

Op de ondersteuningspagina van Google wordt uitgelegd dat, wanneer 'Web- en app-activiteit' is ingeschakeld, uw zoekopdrachten en activiteiten van Google-services worden opgeslagen in uw Google-account, zodat u 'betere zoekresultaten en suggesties' kunt krijgen. Maar als u de optie uitschakelt (deze is standaard ingeschakeld), kan Google niet langer opslaan waar u bent geweest vanuit Maps-gegevens en browserzoekopdrachten die uw GPS-coördinaten extraheren.

Ga op je computer naar de pagina Activiteitsopties. Mogelijk wordt u gevraagd in te loggen op uw Google-account. Schakel Web- en app-activiteit in of uit.

Opmerking : Google zei dat sommige browsers en apparaten mogelijk meer instellingen hebben die "van invloed zijn op hoe deze activiteit wordt opgeslagen".

Voor meer informatie over het verwijderen van eerdere activiteiten en gegevens die Google heeft verzameld, zie de ondersteuningspagina van Google hier .

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 23 December 2021