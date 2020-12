Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wereld heeft het over Waze, de eigenzinnige rij-app die je helpt om op tijd op je bestemming te komen, het verkeer te vermijden, met heel gemakkelijk delen, zodat mensen weten waar je bent en wanneer je aankomt.

Als je je nog niet hebt aangesloten bij de Waze-revolutie, kan dit een goed moment zijn om mee te doen. Stap in de passagiersstoel en we zullen alle belangrijke Waze-details doornemen die u moet weten.

Waze is een gratis navigatie-app voor Android en iPhone. Het biedt community-based verkeer (dwz verkeersdetails van andere Waze-gebruikers), met als doel u te helpen verkeer te vermijden en altijd de beste route naar uw bestemming te kunnen nemen.

Waze gebruikt zijn eigen kaarten van zijn Map Editors, waarbij lagen met gebruikersinformatie van de Waze-community worden toegevoegd. Hierdoor kan Waze je nauwkeurige en up-to-date informatie geven over de toestand van de wegen, flitspalen, wegwerkzaamheden en verkeer.

Sommige elementen, zoals snelheidscameras, wegwerkzaamheden en ongevallen, kunnen door Waze-gebruikers worden gemeld voor het welzijn van de gemeenschap, met het idee dat lokale mensen bijdragen aan hun lokale kaarten.

Veel van de functies zijn bedoeld om die gemeenschap te ondersteunen en Waze een leuk gevoel te geven - de gamification van navigatie, als je wilt.

Waze is beschikbaar als zelfstandige app op Android- en Apple-apparaten. Je kunt Waze downloaden van Google Play en de App Store en het rechtstreeks op je samartphone gebruiken.

Zorg ervoor dat uw telefoon correct is gemonteerd, zodat u hem handsfree kunt gebruiken, welke optie u ook gebruikt, als u uw telefoon in uw auto gebruikt.

Waze zal ook worden geïntegreerd in de stand-alone app-versie van Android Auto , waardoor een completere rijoplossing ontstaat voor Android-gebruikers die geen enkele integratie in het autosysteem hebben, dus het is geweldig voor oudere autos zonder enige vorm van verbinding met een head-unit.

Merk op dat de zelfstandige Waze-app een aantal functies heeft die zich anders gedragen bij gebruik in Android Auto (de zelfstandige app of als een geïntegreerde in-car-oplossing) - zoals bijvoorbeeld de Spotify-integratie, en stembesturing is een beetje anders.

Waze wordt ondersteund en geïntegreerd in Android Auto , dus je kunt Waze gebruiken als navigatie-app wanneer je verbonden bent met een compatibele autoradio. Als uw auto Android Auto ondersteunt, kunt u Waze laten weergeven op het infotainmentscherm van uw auto en dit gebruiken voor al uw navigatie. Hetzelfde geldt voor Waze in Apple CarPlay dat met iOS 12 is geleverd. Nogmaals, je hebt ondersteuning op je auto nodig voor CarPlay .

Waze wordt ook ondersteund in Ford Sync 3 , met behulp van SmartDeviceLink. Dit maakt directe app-mirroring op Lincoln- en Ford-displays mogelijk. SmartDeviceLink biedt ook de mogelijkheid voor ondersteuning op andere voertuigen, maar tot nu toe zijn er geen aankondigingen van andere autofabrikanten die dit ondersteunen.

Hoewel de originele app de meest complete is en een aantal van zijn eigen unieke aanbiedingen heeft, is voor autorijden de beste optie om deze op het scherm van je auto te krijgen, dus Android Auto of Apple CarPlay in de auto is de beste.

Dit zou onze keuze zijn, vooral omdat je telefoon dan is verbonden, weg is en de auto al het andere doet - en dat betekent ook integratie in de microfoon en luidsprekers van je auto, met eenvoud voor bellen en media.

Waze bevat mogelijk enkele afleidingen voor een bestuurder (die Waze-stem adresseert), maar eenmaal geïntegreerd in de auto, zijn deze minder duidelijk dan in de stand-alone app.

Of je nu een Apple- of Android-gebruiker bent, het eerste punt is om de app op je telefoon te installeren.

Eenmaal geïnstalleerd, hoeft u alleen maar naar uw bestemming te zoeken. U kunt verbinding maken met uw contacten en Facebook om adressen op te halen en u kunt ook spraakgestuurd zoeken via de app gebruiken. In Android Auto is er volledige ondersteuning via Google Assistant.

Waze zal dan de beste route naar uw bestemming vinden, rekening houdend met alle gemeenschapsgegevens, voordat u stapsgewijze instructies krijgt zodra u begint te rijden.

U wordt op de route geattendeerd op verkeer, wegwerkzaamheden, flitsers, politie en andere gegevens die Waze-gebruikers hebben bijgedragen. Je krijgt ook een uitlezing van de tijd die je verwacht op je bestemming aan te komen en de afstand.

De app is gratis, er zijn geen abonnementen, maar er is reclame in de app en je ziet lokale bedrijven op de kaart verschijnen, bijvoorbeeld als je stopt bij verkeerslichten.

Met Waze kun je de app gebruiken om een reis voor te programmeren. Een van de functies van de reguliere routeplanning is om toegang te krijgen tot gegevens over wanneer de beste reistijd is. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het toegenomen verkeersvolume in de spits.

Je kunt dan aangeven wanneer je wilt aankomen en je krijgt een melding wanneer het tijd is om te vertrekken zodat je op tijd aankomt. Of u kunt zoeken en vervolgens naar "gepland" gaan om te zien welke reizen u nog gaat maken, of nieuwe routes plannen.

Bovendien kunt u Waze aan uw agenda of Facebook linken, zodat Waze die evenementen kan vinden en u op basis van verkeersomstandigheden kan informeren wanneer u moet vertrekken.

Het Favorites-systeem is ook goed. Hiermee kunt u een bestemming zoeken en deze vervolgens opslaan. Dit kan erg handig zijn als je een lange reis hebt met meerdere tussenstops op de route - misschien een vakantie - omdat je alles van tevoren kunt opslaan en vervolgens op je volgende bestemming kunt tikken als dat nodig is.

Als u eenmaal onderweg bent, staan de aankomsttijd en afstand onder aan het display. Als u hierop tikt, worden meer details weergegeven, inclusief de optie om "drive delen". Hierdoor kun je de route met iemand anders delen, zodat ze weten wanneer ze je kunnen verwachten.

Waze-gebruikers die uw route bekijken, kunnen reageren met opmerkingen. Op Android kun je je route ook delen via een aantal andere deelopties.

Spraakbesturing wordt steeds prominenter in ons leven en Waze heeft een geïntegreerd spraaksysteem dat specifiek voor Waze is bedoeld.

Waze heeft zijn eigen spraakinvoersysteem. Dit bood eerder Ok Waze-input, maar die service is gesloten. U kunt echter nog steeds op de microfoon in het zoekvak van de app tikken en dicteren waar u heen wilt. De resultaten en herkenning zijn goed, we denken dat het wordt ondersteund door Googles gesproken zoekopdrachten van Google Assistant. Het herkent de meeste bestemmingen - restaurantnamen, postcodes, straatnamen en steden.

Nadat je een bestemming hebt ingesproken, krijg je de opties te zien die je kunt aantikken om te selecteren.

Wanneer je Waze gebruikt via Android Auto (via de app op je telefoon of via je auto), dan wordt Google Assistant ondersteund. Met Ok Google via Android Auto kun je bellen, berichten beantwoorden, muziek afspelen en navigatie bedienen. In wezen strekt de reikwijdte van Ok Google zich vaak veel verder uit dan wat je eigenlijk nodig hebt tijdens het rijden, wat enkele problemen kan veroorzaken.

Google Assistant kan dan echter handsfree spraakbediening bieden voor navigatie binnen Waze - in de instellingen vind je de bedieningsopties om hotword-detectie in te schakelen.

Waze heeft een snelheidsmeter erin die aangeeft - met de optie voor een hoorbare waarschuwing - wanneer je de snelheidslimiet overschrijdt. U kunt ervoor kiezen om het uit te schakelen als u zich liever aan de bestaande snelheidsmeter van uw auto houdt - en u hoeft geen snelheidswaarschuwingen te hebben als u ze niet wilt.

Ga naar instellingen> snelheidsmeter en je vindt alle opties die je misschien wilt.

U kunt naar benzinestations zoeken (het is een snelkoppelingsoptie wanneer u naar zoeken gaat) en lokale stations worden teruggestuurd, samen met de brandstofprijzen. Deze prijzen geven ook aan wanneer ze voor het laatst zijn bijgewerkt - en het is de moeite waard om ernaar te kijken om er zeker van te zijn dat ze kloppen.

Pas op voor advertenties hier - het top benzinestation is waarschijnlijk een advertentie en is misschien niet het dichtstbijzijnde of het goedkoopste. In de instellingen kunt u ook uw brandstofvoorkeur aangeven.

Spotify en andere muziekservices kunnen worden gekoppeld aan Waze (je hebt een Spotify Premium nodig) en dit geeft je muziekcontrole vanuit de Waze-app. Waarom? U bent dus niet aan het rommelen tussen apps terwijl u zou moeten rijden.

Eenmaal verbonden, verschijnt het muziekpictogram in de Waze-app, zodat u kunt tikken en toegang krijgen tot muziek. Je krijgt in feite een minicontroller voor de muziekapp van je keuze. In de meeste gevallen moet je ingelogd zijn om toegang te krijgen tot de muziekdiensten, en je kunt alle opties vinden in de Waze-instellingen onder "audiospeler". Dit zal je vragen om apps te installeren die je nog niet hebt, maar dan heb je ook toegang tot die in Waze.

Merk op dat de Waze-spraakbediening niet van toepassing is op muziek, maar Google Assistant of Siri kan toch worden gebruikt om muziek via spraak te bedienen.

Omdat Waze gebruikersgegevens gebruikt om de verkeersomstandigheden te bepalen en de rijomstandigheden nauwkeuriger te maken voor andere gebruikers, is het goed om altijd met Waze te rijden, dus jij speelt jouw rol. Als je in de auto zit, is het niet echt een opgave om Waze open te hebben staan.

Houd echter rekening met uw privacy en of het gepast is om te laten zien dat u Waze gebruikt.

U kunt Waze met vrienden verbinden en Facebook-vrienden in Waze zien wanneer ze de app gebruiken. Je ziet ook pictogrammen voor andere Waze-gebruikers op de weg met enkele basisdetails, bijvoorbeeld je humeur en hoe lang je al een Waze-gebruiker bent. Dit maakt allemaal deel uit van de "gemeenschap" van Waze.

Als je niet op de kaart wilt verschijnen, ga dan naar instellingen> privacy en schakel "ga onzichtbaar" in. Dit houdt je van de kaart af. Het betekent dat vrienden en andere Waze-gebruikers je niet kunnen zien.

Mogelijk wilt u ook uw schijfgeschiedenis en recente locaties in Waze verwijderen. Ga naar instellingen> privacy en je ziet de schijfgeschiedenis en recente locatie-opties. U kunt vervolgens doorgaan en de vermeldingen verwijderen die u niet wilt laten verschijnen.

Geschreven door Chris Hall.