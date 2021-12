Tips en trucs voor Google Assistent: hoe u uw Android-assistent onder de knie krijgt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Assistant is de stemassistent van de softwaregigant en het antwoord op Apple's Siri en Amazon's Alexa . Je kunt bijna alles aan de Assistent vragen, en hij zal je woorden in context begrijpen en relevante resultaten op een gemoedelijke manier presenteren.

Vrijwel elke Android-telefoon heeft tegenwoordig de Assistent geïnstalleerd, dus als je een nieuwe Android-telefoon hebt, is de kans groot dat je al toegang hebt tot de spraakgestuurde helper van Google. Wanneer u uw telefoon voor het eerst instelt, wordt u zelfs door de basisprincipes geleid om aan de slag te gaan.

Om je te helpen erachter te komen wat de Assistent doet aan de telefoon, hebben we enkele tips en trucs van experts verzameld. Als je een Nest- of Google Home-apparaat hebt , hebben we een aparte functie voor tips en trucs die je kunt lezen om het meeste uit die apparaten te halen.

Veel van de onderstaande tips zijn geschreven met een Pixel 6-telefoon met Android 12, hoewel ze ook werken op andere Google-Assistant-compatibele telefoons; vrijwel alle Android-telefoons, evenals iOS-apparaten met de Google Assistent-app. Het kan echter zijn dat de instellingenmenu's zich op verschillende plaatsen bevinden.

Wanneer je de Assistent voor het eerst op je smartphone krijgt, wordt je gevraagd om de Google Assistent en 'Ok Google'-altijd-aan-stemdetectie te gebruiken. U moet een 'OK Google'-spraakmodel instellen zodat de telefoon uw stem op elk moment kan herkennen en Google Assistant kan activeren om aan uw behoeften te voldoen (of dat nu is om muziek af te spelen, de weersvoorspelling op te halen of wat dan ook).

Google Assistent feeds van uw Google-account. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je de Assistent instelt met hetzelfde account dat je hem gaat vragen om informatie te vinden, vooral als het om foto's gaat.

Als je één account gebruikt voor de Assistent en een ander account voor je Google Foto's , heeft deze geen toegang.

Google Assistent heeft een instellingenmenu. In dit menu kun je alles doen, van het aanpassen van je 'OK Google'-stemmodel tot het bekijken van een samenvatting van je activiteit die is gegenereerd door de Assistent.

Open je Instellingen-app en zoek naar 'Assistent', en je zou een optie met 'Assistent-instellingen' in de lijst moeten zien. Tik daarop en je gaat naar het hoofdinstellingenmenu van je Google Assistent.

In oudere versies van software is de werkwijze anders: Open de Google Assistent-app door 'Ok Google' te zeggen, tik op het Snapshot-pictogram linksonder en tik vervolgens op het cirkelvormige profielpictogram in de rechterbovenhoek. Scroll naar beneden en je vindt verschillende instellingen voor de Google Assistent.

Open de Google Assistent-instellingen > Scrol omlaag naar Nieuws en tik erop om je nieuwslijst aan te passen.

Vanaf hier kunt u nieuwsbronnen toevoegen als u naar beneden scrolt. Je kunt de volgorde ook wijzigen door op het tabblad 'Bestelling wijzigen' rechts bovenaan je nieuwslijst te tikken. Als u op de 'x' naast een nieuwsbron tikt, wordt deze uit uw lijst met nieuwsbronnen verwijderd.

Open de Google Assistent-instellingen > Tik op Routines > Tik op Goedemorgen. Vanaf hier kunt u uw dagelijkse briefing aanpassen.

U kunt kiezen uit een handvol opties, waaronder uw telefoon stilzetten, compatibele slimme apparaten aanpassen, het weer opzoeken, woon-werkverkeer, herinneringen, of u uw dag wilt eindigen met een verhaal over het nieuws, enz. U kan aan het einde ook een actie toevoegen, zoals muziek afspelen.

Open de Google Assistent en zeg 'Laat me mijn boodschappenlijstje zien'. Nu kunt u items aan deze lijst toevoegen. Of je zegt gewoon iets als 'Hey Google, voeg chorizo en melk toe aan mijn boodschappenlijstje'.

Google Assistant heeft een 'Continued Conversation'-modus waarmee je een vervolgvraag kunt stellen nadat je een antwoord hebt gekregen van Google Assistant. In plaats van het wake-woord 'Hey Google' opnieuw te moeten gebruiken. Ga naar je Google Assistent-instellingen en kies 'Vervolggesprek' en kies vervolgens op welk apparaat je het wilt inschakelen.

Open de Google Assistent-instellingen > Tik op Talen > Tik op 'Taal toevoegen' om een taal te kiezen om met je Assistent te praten.

Open de Google Assistent-instellingen > 'Hey Google en Voice Match' en schakel 'Hey Google' in of uit.

Schakel de schakelaar in om de Assistent toestemming te geven om je stem te herkennen wanneer je 'Hey Google' zegt, zelfs als je scherm is uitgeschakeld of je een app gebruikt. Hierdoor is Assistent altijd aan.

Open de instellingen van de Google Assistent > Scroll naar beneden naar 'Persoonlijke resultaten' > Schakel 'Persoonlijke resultaten op vergrendelscherm' in.

Schakel in om toe te staan dat voice match berichten verzendt en toegang krijgt tot e-mail, agenda, contacten en meer wanneer uw telefoon is vergrendeld.

Open de Google Assistent instellingen > Scroll naar beneden naar 'Hey Google en Voice Match' en selecteer nu 'Teach your Assistant your voice again'.

Je moet dan een paar keer 'Hey Google' zeggen, zodat de Assistent kan onthouden en herkennen hoe je de zin zegt. Het kan de zin vervolgens gebruiken als een activeringswoord en een woord voor apparaatontgrendeling.

Open de Google Assistent-instellingen > Scrol omlaag naar 'Hey Google en Voice Match' > Scrol omlaag naar 'Verwijderen van in aanmerking komende apparaten'.

De Google Assistent kan dan niet onthouden of herkennen hoe je de zin uitspreekt. Houd er rekening mee dat je de zin dan niet kunt gebruiken.

Open de Google Assistent-instellingen > Scrol omlaag naar 'Jouw plaatsen'.

Van daaruit ziet u de optie om uw thuis- en werkadres toe te voegen. U kunt ook extra plaatsen toevoegen door op 'Een nieuwe plaats toevoegen' te tikken.

Open de Google Assistent-instellingen en zoek 'Face Match'. Tik nu op 'Stel Face Match in' om Google je gezicht te laten herkennen, zodat het je alleen informatie laat zien die alleen voor jou bedoeld is.

Open de Google Assistent-instellingen> Scroll naar beneden naar Weer> Kies tussen Fahrenheit of Celsius.

Open de Google Assistent-instellingen > Tik op 'Apparaten' > Druk op 'Toevoegen' om een apparaat, speakergroep of service toe te voegen. Volg de instructies. Nadat een apparaat is ingesteld, kun je de Google Assistent gebruiken om het te bedienen.

Lees onze afzonderlijke functie over enkele van de beste met Google Assistent compatibele smarthome-apparaten die te koop zijn .

Google Assistent is je persoonlijke assistent. Het kan muziek voor je afspelen, herinneringen instellen, je vlucht controleren en nog veel meer. Hier zijn een paar dingen die je met de Assistent kunt zeggen en doen met alleen je stem.

Je hoeft alleen maar "OK Google" te zeggen of omhoog te vegen vanaf de linker- of rechterhoek van het scherm op Pixel-apparaten. Andere Android-fabrikanten gebruiken soms de aan/uit-/slaapknop om de assistent wakker te maken, dus als je die even indrukt, wordt in veel gevallen de Google Assistent geactiveerd. Open op iOS-apparaten de Google Assistent-app.

Als je de Assistent wilt vragen wat muziek af te spelen, zeg je "Hey Google" gevolgd door "speel wat muziek", "speel wat jazz", "speel wat trainingsmuziek", "luister naar Daft Punk" of "luister naar Imagine op Spotify", enzovoort.

Je kunt je standaard muziek-app instellen op het tabblad Services van de instellingen van de Google Assistent en deze wordt automatisch afgespeeld vanaf die muziek van die bron.

Als je Netflix wilt starten en wilt kijken, zeg je 'Hey Google' gevolgd door wat je wilt kijken: 'Bekijk Umbrella Academy op Netflix'. Hiermee wordt Umbrella Academy geopend op Netflix. Je hoeft niet naar Umbrella Academy te kijken, maar dat zou je wel moeten doen, het is goed.

Als je de Assistent wilt vragen nieuws te vertellen van bronnen die je vooraf hebt geselecteerd, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'wat is het nieuws', 'internationaal nieuws', 'wat is het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen' of 'sportnieuws', enz. .

Als je de Assistent wilt vragen om compatibele slimme apparaten te bedienen, moet je deze instellen. Daarna kun je "Hey Google" zeggen, gevolgd door "doe de keukenverlichting uit", "zeg tegen Deebot dat hij de keuken moet schoonmaken", "zet de verwarming hoger", enz.

Als je de Assistent om je dagelijkse briefing wilt vragen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'goedemorgen', 'goedemiddag' of 'goedenavond', enzovoort. Je krijgt het weer, aankomende vergaderingen, een nieuwsbericht, enzovoort.

Als je de Assistent wilt vragen herinneringen voor je in te stellen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'stel een herinnering in...', 'herinner me eraan melk te kopen', 'herinner me eraan om vanavond melk te kopen', 'herinner me eraan mama te bellen', of "herinner me eraan om de was te doen als ik thuiskom", enz.

Als je de Assistent wilt vragen een wekker voor je in te stellen, zeg je 'Hey Google', gevolgd door 'zet een wekker...', 'wek me om 9.00 uur', maak me elke dag om 10.00 uur wakker', 'zet mijn wekker op 8.00 uur', of "toon mijn alarmen", enz.

Als je de Assistent naar het weer wilt vragen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'wat voor weer', 'zal het morgen regenen', 'hoe warm is het buiten', 'wat is de temperatuur' of 'voorspelling voor het weekend', enz. .

Als je de Assistent naar sportnieuws wilt vragen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'Heeft de Red Sox gewonnen', 'Heeft Arsenal gewonnen', 'vertel me sportnieuws', 'wanneer is de honkbalwedstrijd', 'wie is de snelste man ter wereld' , of "wat is de Real Madrid-selectie" enz.

Als je de Assistent een algemene vraag wilt stellen, zeg je 'Hey Google' en stel je een vraag, zoals 'wie is Archimedes', 'hoe ver is de maan', 'hoeveel ounce in een kopje' of 'hoeveel ounce in een pond", of "wat is een bungelend deelwoord" enz. In veel gevallen zal Google de informatie voorlezen en u de bron vertellen.

Als je de Assistent wilt vragen dingen in de buurt te zoeken, zeg je 'Hey Google', gevolgd door opdrachten als 'zoek een restaurant', 'evenementen in de buurt', 'hotel in de buurt', 'wat zijn enkele nabijgelegen pubs' of 'welke komische films worden afgespeeld' enz. .

Als je de Assistent wilt vragen om dingen te zoeken terwijl je op reis bent, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'vluchten naar New York', 'hotels in Boston', 'restaurants in Barcelona', 'waar kan ik wandelen in Frankrijk' of 'Is United vlucht 16 op tijd", enz.

Google Assistent weet dingen over je geboekte reis als je bevestigingen hebt verzonden naar een Gmail-account. Zeg gewoon "Hey Google" en vervolgens "wat is mijn volgende vlucht" en je krijgt een lijst met aankomende vluchten. Je kunt ook vragen "wanneer ga ik naar Barcelona?" en u krijgt bijvoorbeeld de details van uw vlucht naar Barcelona.

Als je de Assistent wilt vragen om realtime vertalingen voor je te doen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door ''Hallo' in het Spaans', ''Bedankt' in het Japans', 'Wat is 'Goedemorgen' in het Italiaans' of 'Vertalen' luchthaven' naar het Frans" enz.



Als je de Assistent wilt vragen om voor je te bellen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'bel Sally', 'bel', 'bel Alice Walker' of 'bel moeder thuis', enzovoort.

Als je de Assistent wilt vragen een bericht voor je te sturen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'stuur een bericht', 'Sms Eric', 'Stuur een WhatsApp-bericht', 'Sms Alice die om 17.00 uur aankomt' of 'Vertel Sally dat ik 5 minuten te laat zijn", enz.

Als je de Assistent wilt vragen een timer in te stellen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'stel een timer in', '1 minuut aftellen', 'start een timer voor 10 minuten' of 'stel een timer in voor 5 minuten', enzovoort.



Als je de Assistent wilt vragen een app voor je te openen, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'open YouTube', 'Agenda openen' of 'Open wifi-instellingen', enzovoort.

Als je de Assistent wilt vragen een app voor je te zoeken in de Play Store, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'Facebook in Play Store', 'WhatsApp in Play Store', 'Uber in Play Store' of 'Twitter in Play Store', enz. .

Als je de Assistent wilt vragen om op Google te zoeken, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'zoek naar...' gevolgd door wat je ook zoekt - of het nu een vakantie-idee is, zebrafeiten, grappige oneliners of feiten over de maan, enz. .

Als je de Assistent wilt vragen naar je agenda te kijken, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'wat staat er in mijn agenda'.

Als je de Assistent wilt vragen je Google Foto's te laten zien, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'laat me mijn foto's zien'. Google Foto's weet dat foto's bevatten, dus het zal ook foto's van objecten retourneren, zoals uw hond, eten, kinderen of plaatsen. Zeg gewoon "laat mijn foto's van auto's zien" en u krijgt uw autofoto's weergegeven.

Als je de Assistent wilt vragen je Gmail-e-mails weer te geven, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'laat me mijn e-mails zien'. Hiermee worden e-mails van uw gekoppelde account weergegeven.

Als je de Assistent wilt gebruiken om te dicteren in ondersteunde berichten-apps, waaronder de eigen Berichten-app van Google, tik je op het microfoonpictogram op je toetsenbord.

Als je de Assistent wilt vragen om je te helpen navigeren, zeg je 'Hey Google' gevolgd door 'navigeer naar huis', 'navigeer naar je werk', 'routebeschrijving naar 100 Main Street', 'Navigeer naar de dichtstbijzijnde coffeeshop' of 'navigeer naar het postkantoor' ", enz. Hiermee wordt de route berekend en wordt Google Maps-navigatie geopend.

Als je de Assistent wilt vragen om je apparaat te ontgrendelen, zeg je gewoon 'Hey Google' (moet zijn ingeschakeld in de Google Assistent-instellingen). Als u zich op een luide plaats bevindt, wordt uw stem mogelijk niet goed herkend.

Google Assistent helpt bij deze essentiële taak. Zeg gewoon "Hey Google" gevolgd door "neem een selfie". Hierdoor wordt de camera onmiddellijk geopend en wordt er 3 2 1 afgeteld. Vergeet niet te lachen.

De universele methode van besluitvorming. Zeg 'Hey Google' en vervolgens 'gooi een muntje'. Assistent gooit die munt op en laat je weten of het kop of munt is.

"OK Google" en vervolgens "zet zaklamp aan" zal de flitser op je telefoon inschakelen. Geweldig om in donkere gaten te turen.

Google Assistent kan grappig zijn, zoals Siri. En het is goed om je geest bezig te houden als je je verveelt. Hier zijn een paar dingen die de Assistent kan doen naast dag en nacht werken om aan al uw behoeften te voldoen.

Als je de Assistent wilt vragen een game te spelen, zeg je gewoon 'Hey Google' gevolgd door 'speel een game'.

Als je de Assistent wilt vragen om trivia te spelen, zeg je gewoon "Hey Google" gevolgd door "play trivia". Je kunt dan kiezen uit verschillende vakken, zoals wiskunde, aardrijkskunde, entertainment, enz.

Als je de Assistent wilt vragen om je te vermaken, zeg je gewoon 'Hey Google' gevolgd door 'Ik verveel me'. Het laat je dan een spel spelen of je een grap vertellen. Het zal je zelfs "verrassen met wat willekeurig plezier".

Als je de Assistent wilt vragen een gedicht voor te dragen, zeg je gewoon 'Hey Google' gevolgd door 'reciteer een gedicht'.

Als je de Assistent wilt vragen om je een grap te vertellen, zeg je gewoon 'Hey Google' gevolgd door 'vertel me een grap'. Dan kun je er nog een aanvragen.

Zeg 'Hey Google' gevolgd door 'vertel me een willekeurig nummer'. Wat daarna komt, zal je misschien verbazen.

Tolkien-fans zullen deze wel kennen. Zeg "Hey Google" en dan "wat heb ik in mijn zak?". Graag gedaan.

Fans van Douglas Adams zijn misschien minder onder de indruk: zeg "Hey Google" en dan "wat is de zin van het leven?". Komedie is geweldig, maar we zijn een beetje bedroefd door het resultaat.

Dit is misschien wel het juweel in de kroon van de vaardigheden van Google Assistent. Zeg 'Hey Google' gevolgd door 'Ik heb geluk'. We zullen de verrassing niet verpesten, maar Google Assistant gaat echt naar de stad bij het omgaan met de iconische vraag van Google.

Probeer de Google Assistent te vragen "wanneer ben ik?"