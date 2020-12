Wat is Google Duo? Wat u moet weten over de video- en spraakoproep-app van Google

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Duo is een video- en audiobellen-app gemaakt door Google, vergelijkbaar met Apples FaceTime, Facebooks WhatsApp of Messenger en Microsofts Skype. Duo is gratis te gebruiken en werkt op zowel iOS- als Android- apparaten - in tegenstelling tot Apples FaceTime.

De app heeft onlangs de limiet voor groepsgesprekken verhoogd naar 32, zodat je kunt chatten met al je familie en vrienden.

Duo vertrouwt op je telefoonnummer, stelt je in staat om mensen in de contactenlijst van je telefoon te bereiken, biedt end-to-end encryptie en heeft handige functies zoals Knock Knock, waarmee je live video van je beller kunt zien voordat je opneemt.

Het is ook gemakkelijk te gebruiken omdat de interface van de app belachelijk eenvoudig is. Hier leest u hoe Duo werkt, inclusief hoe u aan de slag gaat en of het veilig te gebruiken is.

Download de Google Duo-app voor uw iOS- of Android-apparaat Ga akkoord met het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google Geef aan of Duo je meldingen kan sturen en toegang kan krijgen tot je microfoon en camera Verifieer uw nummer Typ de eenmalige verificatiecode die via sms is verzonden De hoofdinterface van de app verschijnt dan.

De hoofdinterface van Google Duo is een scherm dat in tweeën is gesplitst, waarbij de bovenste helft je laat zien wat je camera ziet en het onderste gedeelte je groepen of contacten.

Elke keer dat je Duo opent, zie je de cameraweergave met de zoekbalk en contacten en groepen hieronder.

Om een videogesprek te starten, typ je de naam van de contactpersoon waarmee je een videogesprek wilt voeren in de zoekbalk> selecteer je hun naam in de lijst> tik je op het pictogram Videogesprek in het midden onder aan je scherm.

De eerste keer dat u belt, vertelt Google u "Lach! Klop Klop is ingeschakeld", samen met een bericht dat uw vriend (als hij of zij u als contactpersoon heeft) u op zijn telefoon ziet verschijnen terwijl u overgaat . Je vriend kan je echter niet zien terwijl hij je belt met deze functie. Dus wanneer u een video-oproep doet met een vriend, ziet u een scherm waarop u wordt gewaarschuwd dat uw video zichtbaar is. Vervolgens ziet u de naam of het nummer van de persoon met wie u een videogesprek voert, en een einde-knop, allemaal die bovenop een weergave van wat je camera ziet (waarschijnlijk jij).

Wanneer een vriend u een video-oproep doet en u toevallig uw telefoon gebruikt, ziet u een scherm voor inkomende videogesprekken, met daarin een overzicht van alles wat zijn of haar camera ziet, de naam of het nummer van uw vriend en knoppen om beantwoord of beëindig het videogesprek. Als u uw telefoon niet gebruikt, krijgt u mogelijk een melding dat er een videogesprek binnenkomt, maar dat is afhankelijk van uw meldingsvoorkeuren.

Zodra u een videogesprek beantwoordt, of als uw vriend uw gesprek beantwoordt, ziet u het daadwerkelijke videogesprekscherm, dat een weergave bevat van wat zijn of haar camera ziet en vier knoppen. Deze knoppen bevatten een mute-knop, een knop om te schakelen tussen uw camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde, een knop voor weinig licht en een knop voor beëindigen van een oproep. Er is ook een miniatuur van uw camerabeeld (waarop u kunt tikken om te vergroten en zo het camerabeeld van uw vriend te minimaliseren tot de ronde miniatuur). Het is allemaal vrij eenvoudig.

Wanneer u of uw vriend een gesprek beëindigt, wordt u teruggebracht naar de cameraweergave / zoekbalk en het knopscherm Groep maken.

Opmerking: met de zoekbalk kun je contacten zoeken op naam of nummer, en vrienden uitnodigen voor Duo. Je vrienden moeten Duo installeren om videogesprekken met je te kunnen voeren met Duo. Dit klinkt voor de hand liggend maar is het vermelden waard.

Tik in de hoofdapp-interface van Google Duo (de cameraweergave / zoekbalk en het scherm met de knop Groep maken) op de knop met drie horizontale stippen in de rechterbovenhoek. Je ziet dan opties om naar Instellingen, Help en Feedback te gaan. Tik op de optie Instellingen.

In dit menu zijn er verschillende instellingen die u kunt wijzigen, waaronder de mogelijkheid om de modus Knock Knock en Low-light uit te schakelen . U kunt ook uw mobiele datagebruik beperken, uw telefoon laten trillen tijdens het overgaan (alleen Android), uw telefoonnummer afmelden, een Google-account toevoegen en nummers blokkeren, onder andere zoals Siri-snelkoppelingen voor iOS-gebruikers.

Ja. Duo heeft een functie genaamd Knock Knock waarmee je live video van je beller kunt zien voordat je opneemt. U kunt deze functie uitschakelen onder het menu Instellingen in de app (zie Voorkeuren beheren hierboven).

Ja. Duo heeft een functie genaamd Low-light-modus waarmee je beter zichtbaar bent voor de persoon aan de andere kant van een videogesprek als je in een slecht verlichte omgeving bent. U kunt deze functie uitschakelen onder het menu Instellingen dat we noemden in het gedeelte Voorkeuren beheren hierboven.

Ja, Google Duo biedt groepsvideogesprekken voor maximaal 32 personen. Om een groep te maken, tik je op Groep maken onder aan het Google Duo-scherm en selecteer je de contacten die je wilt toevoegen.

Ja. Net als FaceTime en WhatsApp biedt Duo zowel spraakoproepen als videogesprekken.

Nee. Duo heeft je telefoonnummer nodig. Met de app kun je mensen bereiken in de contactenlijst van je telefoon. Er is geen apart account vereist.

Ja, ga gewoon naar duo.google.com en verifieer je nummer, zodat je Duo in je browser kunt gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman en Elyse Betters. Bewerken door Chris Hall.