Wat is Google Assistant en wat kan het doen?

(Pocket-lint) - Googles versie van Amazons Alexa , Apples Siri en Microsofts Cortana is Google Assistant. Het heeft ongelooflijke vooruitgang geboekt sinds de lancering in 2016 en is waarschijnlijk de meest geavanceerde en dynamische van de assistenten die er zijn.

Google heeft Assistant wijd en zijd verspreid, niet alleen op zijn eigen hardware, maar ook via partnerschappen met andere bedrijven die Google Assistant in een enorm scala aan apparaten zien, van koelkasten en koptelefoons tot luidsprekers en autos.

Hier is hoe Google Assistant werkt en wat u moet weten over Googles AI.

Google Assistant is de spraakassistent van Google. Toen het werd gelanceerd, was Google Assistant een uitbreiding van Google Now, ontworpen om persoonlijk te zijn en tegelijkertijd de bestaande "OK Google" -stembediening van Google uit te breiden.

Oorspronkelijk haalde Google Now slim relevante informatie voor u tevoorschijn. Het wist waar je werkte, je vergaderingen en reisplannen, de sportteams die je leuk vond en wat je interesseerde, zodat het je informatie kon geven die belangrijk voor je was.

Google heeft Google Now al lang vermoord, maar Assistant leeft in dezelfde ruimte en combineert deze gepersonaliseerde elementen met een breed scala aan spraakbesturing. Google Assistant ondersteunt zowel tekst- als spraakinvoer en het volgt het gesprek, ongeacht de invoermethode die u gebruikt.

Google Assistant biedt spraakopdrachten, spraakgestuurd zoeken en spraakgestuurde apparaatbediening, waardoor je een aantal taken kunt voltooien nadat je de Oké Google- of Hey Google-wake-woorden hebt gezegd. Het is ontworpen om u conversatie-interacties te geven.

Google Assistant zal:

Bedien uw apparaten en uw slimme huis

Toegang krijgen tot informatie uit uw agendas en andere persoonlijke informatie

Vind online informatie, van restaurantreserveringen tot routebeschrijvingen, weer en nieuws

Beheer je muziek

Speel inhoud af op uw Chromecast of andere compatibele apparaten

Voer timers en herinneringen uit

Maak afspraken en verstuur berichten

Open apps op je telefoon

Lees uw meldingen voor

Real-time gesproken vertalingen

Spellen spelen

Vervolggesprek betekent dat je niet Hey Google hoeft te zeggen voor vervolgverzoeken. Als je eenmaal met Google bent gaan praten, luistert het in plaats daarvan naar een reactie zonder dat er altijd een triggerzin nodig is. Google kan ook stemprofielen voor verschillende mensen herkennen, zodat het weet wie er tegen praat en de reacties daarop kan afstemmen. Je kunt ook om meerdere dingen tegelijk vragen.

Aangezien Google Assistant u kent en de context begrijpt, zal deze op een geïnformeerde of slimme manier reageren. Dat is belangrijk omdat het spraakbesturing veel meer kracht geeft en het niet alleen reageert op specifieke zinnen of commandos. Het is ontworpen om meer te zijn dan alleen reactief.

Functies omvatten de mogelijkheid om in te checken voor uw vlucht (afhankelijk van luchtvaartmaatschappij en bestemming), evenals de mogelijkheid om een kamer te boeken bij sommige partners en er is ook een tolkmodus op Google Home-apparaten en smartdisplays . Hiermee kun je Google Assistant vragen om je te helpen een gesprek te voeren in tientallen talen. Zeg gewoon "Hey Google, wees mijn Spaanse tolk" om de tolkmodus te starten en realtime gesproken en (op smartdisplays) geschreven vertalingen te krijgen om het gesprek te ondersteunen.

Google Assistant in Google Home-apparaten vormt de basis van smart home control . Het is compatibel met een breed scala aan apparaten, dus je kunt verwarming, verlichting en nog veel meer met je stem bedienen.

Bezoek de speciale pagina op de Google-website om te zien wat Google Assistant allemaal kan.

Google Assistant is oorspronkelijk gelanceerd op de Google Pixel-smartphones en Google Home , maar is nu beschikbaar voor zowat alle moderne Android-apparaten, inclusief Wear OS-apparaten , Android TV en Nvidia Shield , evenals alle autos die Android Auto en andere apparaten ondersteunen ook, zoals Nest-cameras en de Lenovo Smart Clock.

Google Assistant is native voor slimme Google Home- luidsprekers, maar is ook overal verkrijgbaar op andere slimme luidsprekers van externe fabrikanten, waaronder Sony, Sonos, LG en Panasonic.

Slimme apparaten voor thuis, zoals Philips Hue , Nest-producten en het Home Smart-assortiment van Ikea , kunnen bijvoorbeeld worden bediend door Google Assistant en niet alleen via Google Home, maar overal waar je toevallig met Assistant communiceert.

Google Assistant is beschikbaar op de meeste Android-telefoons en alle recente lanceringen bieden het AI-systeem. Zelfs apparaten die een ander AI-systeem bieden, zoals Samsungs Bixby , bieden ook Google Assistant. Als uw telefoon Android heeft, heeft uw telefoon in wezen Google Assistant.

Het is mogelijk om de Assistent op u te laten reageren, zelfs als uw Android-telefoon ook is vergrendeld, als u zich aanmeldt via uw instellingen en u zich ook kunt aanmelden om ook antwoorden op persoonlijke vragen te zien.

Google Assistant is ook beschikbaar op iPhones , hoewel er enkele beperkingen zijn.

Google Assistant kan u helpen navigeren in Google Maps, zowel op Android- als iOS-apparaten. Met uw stem kunt u uw verwachte aankomsttijd delen met vrienden en familie, op smsjes reageren, muziek en podcasts afspelen, naar plaatsen langs uw route zoeken of een nieuwe stop toevoegen, allemaal in Google Maps.

De Google Assistent kan uw bericht ook automatisch van een interpunctie voorzien (op Android- en iOS-telefoons) en al uw meldingen voorlezen en beantwoorden (alleen Android).

Assistant werkt met veel populaire berichten-apps en sms, waaronder: WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, Android-berichten en meer. Tijdens het rijden kan Google Assistant automatisch uw verwachte aankomsttijd berekenen via Google Maps en deze ook naar vrienden verzenden als u een Android-apparaat heeft.

Zeg gewoon Hey Google, breng me naar huis om Google Maps te openen en aan de slag te gaan.

Google Home is de directe concurrent van het bedrijf voor de Amazon Echo . Google Home is een Chromecast-compatibele luidspreker die dient als spraakgestuurde assistent. Het is de eerste aanloophaven voor Google Assistant in huis en het is een groeiend ecosysteem. Er zijn momenteel vijf apparaten beschikbaar in het Google Home-portfolio, waaronder de Google Home, Google Home Max , Nest Mini , de Nest Hub en Nest Hub Max .

Je kunt Google Home-apparaten vragen om alles te doen wat je Assistant zou vragen op Android-telefoons, maar als je naar huis gaat, wordt de nadruk echt gelegd op andere services en functies, zoals smart home control, compatibiliteit met Chromecast om films naar je tv te sturen, en nog veel meer.

Lees onze tips en trucs voor Google Home om het meeste uit Google Assistent te halen op je Google Home-apparaat.

Google Assistant is ook beschikbaar op wearables met Wear OS. Met behulp van de wekwoorden kun je de Assistent vragen om een aantal taken vanaf je horloge uit te voeren, zoals de verwarming lager zetten of een bericht beantwoorden.

Android TV biedt ook Google Assistant op een aantal apparaten. Sony biedt bijvoorbeeld Android TV in al zijn modellen. Er is echter nog een andere dimensie: Sony-tvs werken niet alleen met Android TV, maar ze zijn ook compatibel met Google Home en Amazon Alexa, wat betekent dat je je tv kunt bedienen door tegen je speaker te praten en je lampen kunt bedienen door tegen je tv te praten.

Set-top boxes zoals Nvidia Shield TV ondersteunen ook Google Assistant en de lijst met populaire media- en entertainmentapparaten die Assistant ondersteunen, wordt voortdurend uitgebreid, met tvs van Samsung ook in de mix, evenals DISHs Hopper-serie ontvangers. Met de ingebouwde Google Assistent kunt u uw stem gebruiken om de tv aan te zetten, het volume en de kanalen te wijzigen en tussen ingangen te schakelen.

Partners met Android TV-apparaten en Google Assistant zijn onder meer Sony, Hisense, Philips, TCL, Skyworth, Xiaomi, Haier, Changhong, JVC en Toshiba.

Er is ook ondersteuning voor Google Assistant in veel draadloze hoofdtelefoons, waaronder de Bose QuietComfort 35 II en Googles eigen Pixel Buds , evenals modellen van merken als Harman, JBL, Sony en anderen.

Met dit soort integratie heb je toegang tot de AI-assistent zonder je telefoon te openen - meestal druk je gewoon op een knop en begin je met Google Assistent te praten.

De race om overal in huis te zijn, is begonnen, waarbij Google zijn eigen kijk heeft op de Echo Show in de Nest Hub en Nest Hub Max.

Onder slimme beeldschermen vallen ook bedrijven als JBL, Lenovo en LG. Het Lenovo Smart Display is verkrijgbaar in 7 inch, 8 inch en 10,1 inch beeldschermen.

De JBL Link View heeft ondertussen een paar 10W-luidsprekers en een 8-inch touchscreen.

Google Assistant is beschikbaar voor autos die Android Auto ondersteunen, maar er zijn ook aftermarket-head-units.

De Anker Roav Bolt en JBL Link Drive kunnen bijvoorbeeld in het stopcontact van een auto worden gestoken, zodat je je telefoon via Bluetooth of AUX kunt verbinden met de stereo van je auto. Zodra de accessoires zijn aangesloten, kunt u Assistant handsfree gebruiken, met hotword-ondersteuning.

Zoals we al zeiden, zijn veel verbonden apparaten compatibel met Google Assistant, van gloeilampen tot koelkasten en al het andere daartussenin. Assistant werkt met meer dan 1000 merken voor huisautomatisering en meer dan 10.000 apparaten.

Er is hier een volledige lijst met Google Assistent-partners , maar hier is een overzicht van enkele van de belangrijke compatibele apparaten:

Kanarie

Bijenkorf

Honeywell

Ikea

ik robot

LG-apparaten

Logitech

Nest

Netatmo

Osram

Philips Hue

Ring

Samsung SmartThings

Tado

TP-Link

WeMo

Whirlpool

Deze apparaten zijn te bedienen door Google Assistant, wat betekent dat je verlichting en schakelaars kunt in- en uitschakelen. U kunt de verwarming veranderen of een melding krijgen dat uw schoonmaak klaar is of dat een wascyclus klaar is.

Google Assistant is ook compatibel met IFTTT , dus aangepaste recepten kunnen worden gemaakt. Zoals we eerder hebben gezegd, hoef je ook niet met Google Home te praten; je kunt Assistent op je telefoon gebruiken om te communiceren.

Google Assistant Connect is een platform dat apparaatfabrikanten kunnen gebruiken om de Google Assistent gemakkelijker en goedkoper in apparaten te brengen. Voor consumenten betekent dit dat u binnenkort verschillende soorten slimme apparaten zou moeten zien.

Google zei bijvoorbeeld dat een partner een e-ink-display zou kunnen maken dat het weer of uw agenda projecteert, terwijl Assistant Connect wordt gebruikt om inhoud van uw gekoppelde slimme luidspreker te leveren.

Google Assistant zal het zogenaamde "hogere-orde computergebruik" afhandelen - weten wat er in de agenda staat, controleren op updates, enz.

Zeg OK Google of houd de startknop ingedrukt om te controleren of je telefoon Google Assistent heeft. Dat is het startpunt voor Assistent, waarna je kunt typen of spreken en Assistent kunt laten reageren. Gewoonlijk wordt u tijdens het instellen van een Android gevraagd om de Assistent te configureren.

Dit is altijd de grote vraag: wat is beter: assistent of Amazon Alexa?

Beide platforms gaan het tegen elkaar op en bieden vergelijkbare apparaten en vergelijkbare functies. De ambities zijn over het algemeen hetzelfde, namelijk om een cross-device persoonlijke assistent te zijn. Google heeft een duidelijk voordeel als het op Android aankomt: het weet wie je bent, waarnaar je zoekt, je vrienden, surfgewoonten, de inhoud van je agenda en waar je heen gaat, allemaal dankzij het soort gegevens dat in Android leeft.

Alexa, aan de andere kant, weet wat je op Amazon koopt.

Maar dat Android-voordeel reikt verder. Het is ingebakken in het besturingssysteem van veel telefoons (geen iPhone-gebruikers), dus je hebt de Google Assistent altijd bij je. Amazon Alexa heeft de smartphone-app, maar deze is niet zo geïntegreerd in telefoons.

Google Assistant voelt zich thuis op een telefoon, met toegang tot meer functies rondom de telefoon, zoals het starten van apps. Google heeft hotwords ondersteuning op telefoons, ook, terwijl Alexa hotword ondersteuning op telefoons is beperkt tot een aantal HTC en Huawei apparaten en Amazons eigen Fire tablets.

Als het op ondersteuning aankomt, heeft Alexa het gevoel dat het meer partnerschappen en hardware heeft.

Maar Google is slimmer in het omgaan met basisfuncties: Alexa moet weten welk licht ze moet in- en uitschakelen, in het bijzonder, terwijl Google je gewoon alles laat in- of uitschakelen zonder dat een groep moet worden ingesteld of apparaten moeten worden genoemd.

Google is ook een betere routing van informatie, waardoor u vaak betere zoekresultaten krijgt. Aan de telefoon is het vinden van adres en navigatie natuurlijk een kernvaardigheid. Alexa vindt adressen en rapporteert over het verkeer, maar dat is niet helemaal hetzelfde als toegang krijgen tot echte navigatie en kaarten.

Nogmaals, het smartphonevoordeel geeft Google hier een voorsprong.

Maar als het gaat om thuistaken, zoals muziek afspelen of werken met die compatibele apparaten, is de ervaring heel dichtbij - en er komt een zekere mate van persoonlijke voorkeur naar voren. Amazon heeft een voorsprong met apparaten (er is meer variatie in Echo en het systeem in één stap vooruit, waarbij Google momenteel een inhaalslag speelt), en praten met Alexa voelt prettiger dan praten met Google. Het is een comfortabelere uitdrukking.

Geschreven door Maggie Tillman en Britta O'Boyle.