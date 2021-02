Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe update brengt belangrijke wijzigingen aan de Fitbit Charge 4 en de Fitbit-app, waaronder de introductie van handmatige bloedglucosemeting.

De nieuwste software, die in februari voor gebruikers wordt uitgerold, betekent niet dat Fitbit-apparaten invasieve tracking kunnen uitvoeren, maar het biedt mensen met diabetes of andere medische aandoeningen een plek om hun bloedsuikermetingen te registreren en te bekijken.

Aangezien gebruikers persoonlijke hoge en lage bereiken kunnen instellen, lijkt het idee te zijn om gebruikers te helpen patronen in hun niveaus te herkennen door metingen in de loop van de tijd te loggen en misschien te zien hoe slaap, activiteit of maaltijden hen beïnvloeden.

Het is ook niet de enige grote verandering op het gebied van gezondheid, aangezien sommige van de Health Metrics-functies die voorheen verborgen waren achter de Fitbit Premium-betaalmuur nu gratis worden voor gebruikers om te verkennen.

Voor degenen die een Fitbit Versa 2, Charge 4 of Inspire 2 hebben, zullen voor het eerst grafieken met gegevens over ademhalingsfrequentie en hartslagvariaties beschikbaar zijn. En hoewel het slechts een week aan gegevens is - in plaats van de maand die beschikbaar is voor Fitbit Premium-gebruikers - is het een welkome aanvulling voor informele gebruikers die wat meer willen om in te duiken.

Premium-gebruikers krijgen echter nog steeds een traktatie van de nieuwe update, aangezien Health Metrics nu persoonlijke bereiken biedt om een deel van de gepresenteerde gegevens te ontwarren. Voor grote stijgingen of dalingen van de hartslag in rust, bijvoorbeeld, voegt dit een broodnodige stukje context toe aan typische cijfers.

Buiten de gezondheidsgerichte veranderingen in de Fitbit-app heeft het bedrijf ook de tijd gevonden om Charge 4 te versterken.

Huidtemperatuurmetingen zijn nu toegevoegd, iets dat voorheen alleen op de Fitbit Sense werd gevonden, terwijl bloedzuurstofmetingen nu ook rechtstreeks vanaf het apparaat toegankelijk zijn, in plaats van alleen in de Estimated Oxygen Variation-grafiek van de app.

Althans vanuit het oogpunt van gezondheidsmonitoring, brengen deze veranderingen de klassieke tracker van het bedrijf in lijn met de meest premium apparaten, waardoor ze een goed ondersteund alternatief voor een smartwatch zijn. We verwachten echter dat de Versa 3 vrij snel zal inhalen, misschien zelfs in de volgende apparaatupdate.

Geschreven door Conor Allison.