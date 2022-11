Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je onlangs bent getrouwd of je naam hebt veranderd, dan moet je door het gedoe gaan van het bijwerken van al je levensdocumenten en zelfs socials. Om het hele proces een beetje gemakkelijker te maken, heeft Pocket-lint in detail uitgelegd hoe je je naam op Facebook kunt veranderen . Het is heel eenvoudig en het kost je slechts enkele seconden.

Hoe verander je je naam op Facebook

Je kunt je naam op Facebook wijzigen via het web of via de mobiele app. Dit is hoe.

Computergebruikers

Log in op je Facebook-account. Klik op je profielfoto rechtsboven in Facebook. Selecteer Instellingen en privacy en klik vervolgens op Instellingen. Klik op Naam. Voer uw naam in en klik op Wijzigingen controleren. Voer uw wachtwoord in en klik op Wijzigingen opslaan.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Gebruikers van mobiele apps

Tik rechtsonder in Facebook op de hamburgerknop met drie regels. Scroll naar beneden en tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Instellingen. Tik op Persoonlijke en accountgegevens. Tik op Naam. Voer uw naam in en tik op Wijziging beoordelen. Voer uw wachtwoord in en tik op Wijzigingen opslaan.

Problemen? U kunt dit formulier invullen om een naamswijziging rechtstreeks bij Facebook aan te vragen.

Hoe vaak kun je je naam wijzigen?

U kunt uw naam op Facebook slechts om de 60 dagen wijzigen.

Kun je je naam in iets veranderen?

Facebook zegt dat je in je naam geen symbolen, cijfers, ongebruikelijk hoofdlettergebruik, herhalende tekens of interpunctie kunt gebruiken. Je kunt ook geen tekens uit meerdere talen, titels (zoals professioneel of religieus), niet-naamgebonden woorden of zinnen, of beledigende of suggestieve woorden gebruiken. Facebook stelt voor om op je profiel dezelfde naam te gebruiken die je vrienden je in het leven noemen. Deze naam moet ook voorkomen op een ID of document. Bijnamen zijn OK, en je kunt andere namen op je account vermelden.

Mag je de naam van een beroemdheid gebruiken?

Volgens Facebook mag je je niet voordoen als iemand anders dan jezelf.

Wilt u meer weten?

Facebook heeft hier een FAQ-pagina met details over wat wel en niet is toegestaan met namen.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 27 juli 2021 Apple was niet de eerste die het spel voor het streamen van muziek gebruikte, maar het platform is super indrukwekkend.

Geschreven door Maggie Tillman.