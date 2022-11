Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dus, je bent eindelijk ziek geworden van het zien van die oude middelbare school vriend die je niet hebt gezien in 15 jaar delen van zijn radicale politieke gedachten op Facebook. Ik ben er geweest. Je kunt ervoor kiezen om dit soort vervelende mensen te dempen, of je kunt ze gewoon ontvrienden en er klaar mee zijn. Wat je reden ook is, het is heel gemakkelijk om iemand op Facebook te ontvrienden.

Hoe ontvriend je iemand op Facebook

Om iemand te ontvrienden, moet je naar zijn profiel op Facebook gaan. Ga naar het zoekveld bovenaan Facebook en zoek de persoon op door zijn profielnaam in te typen.

Volg nu deze stappen:

Selecteer de knop Vrienden onder hun omslagfoto. Selecteer Ontvrienden en tik op OK.

Deze stappen zijn hetzelfde, of je Facebook nu gebruikt vanuit de mobiele apps, de mobiele browser of de desktopwebsite van Facebook.

Wat gebeurt er als je iemand ontvriend?

De persoon waarmee u ontvriend bent, staat niet langer in uw vriendenlijst en zijn toegang tot uw profiel en informatie wordt beperkt als het niet openbaar is. Ze krijgen geen bericht. Merk op dat u ook verwijderd wordt uit de vriendenlijst van die persoon, en als u opnieuw vrienden wilt zijn met deze persoon op Facebook, moet u hem of haar opnieuw toevoegen als vriend.

Hoe voorkom je dat iemand je opnieuw bevriend

Als je niet wilt dat iemand je profiel ziet, je als vriend toevoegt of je een bericht stuurt, moet je zijn profiel blokkeren. Zie onze gids voor meer informatie: Hoe iemand te blokkeren op Facebook.

Een gedeactiveerd profiel op Facebook ontvrienden

Als u de persoon waarmee u wilt ontvriendden niet kunt vinden met de zoekfunctie, is zijn profiel misschien gedeactiveerd.

Selecteer bovenaan Facebook uw profielfoto. Ga naar Vrienden (desktop) of Bekijk alle vrienden (mobiel). Selecteer Vrienden rechts van het profiel waarmee je de vriendschap wilt verbreken. Selecteer Ontvrienden.

Geschreven door Maggie Tillman.