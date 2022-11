Hoe iemand blokkeren op Facebook

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben allemaal wel eens in een situatie gezeten waarin iemand blokkeren de beste oplossing is. In de loop der jaren heeft Facebook zoveel veranderingen ondergaan dat het misschien moeilijk is om uit te vinden hoe je iemand precies moet blokkeren. Wat de reden ook is, het is eigenlijk nog steeds vrij eenvoudig om een andere Facebook-gebruiker te blokkeren. Hier lees je hoe, plus wat er gebeurt nadat je iemand hebt geblokkeerd en alles wat je verder nog moet weten.

Iemand blokkeren op Facebook

Desktopgebruikers

Log in bij Facebook op het web en volg deze stappen:

Klik op je profielfoto rechtsboven in Facebook. Selecteer Instellingen & Privacy en ga vervolgens naar Instellingen > Privacy. Klik op Blokkeren in het linkermenu. Klik in de sectie Gebruikers blokkeren op "toevoegen aan blokkeerlijst". Voer de naam in van het profiel dat u wilt blokkeren en klik vervolgens op Blokkeren.

Als u een profiel niet kunt vinden met de bovenstaande methode, ga dan gewoon naar het profiel dat u wilt blokkeren. Selecteer daar de optie ... rechts van hun profiel en kies vervolgens Blokkeren.

Mobiele gebruikers

Log in op de mobiele app van Facebook en volg dan deze stappen:

Zoek het Facebook-profiel van de persoon en selecteer het. Tik op de optie ... naast de knop Bericht. Tik op Blokkeren in het menu dat verschijnt.

Wil je zien wie je op Facebook hebt geblokkeerd?

Om een lopende lijst te zien van alle profielen die je hebt geblokkeerd, log je in op Facebook op het web en klik je rechtsboven op je profielfoto. Selecteer Instellingen en privacy > Instellingen > Privacy > Blokkeren.

Klik in de sectie Gebruikers blokkeren op Bewerken en vervolgens op Uw geblokkeerde lijst bekijken om een lijst te zien met profielen die u op Facebook hebt geblokkeerd. Van hieruit kunt u ook de blokkering van een profiel opheffen.

Als je de blokkering van een profiel opheft, word je niet automatisch weer vrienden met die persoon op Facebook. Als je een profiel blokkeert en vervolgens deblokkeert, moet je dat profiel een nieuw vriendschapsverzoek sturen.

Wat gebeurt er als je iemand blokkeert op Facebook?

Wanneer je iemand blokkeert op Facebook, kan zijn profiel je niet langer taggen of dingen zien die je op je tijdlijn plaatst. Het blokkeren van een persoon zal hem ook ont-vrienden van je profiel.

Waarom zou je een Facebook-gebruiker blokkeren?

Als iemand je lastigvalt of je een ongemakkelijk gevoel geeft op Facebook, gebruik dan de blokkeerfunctie. Je kunt hem of haar onmiddellijk het zwijgen opleggen en voorkomen dat hij of zij op je profiel komt en contact met je opneemt.

Wilt u meer weten?

Facebook heeft een hele ondersteuningspagina gewijd aan het ontvrienden en blokkeren van gebruikers, als je meer details nodig hebt.

