(Pocket-lint) - Meta Pay, voorheen bekend als Facebook Pay, is een handige manier om geld te sturen naar vrienden, goederen te kopen op Marktplaats en meer.

Als je Meta Pay hebt gebruikt, maar het hebt ingesteld met een kaart die je niet langer wilt gebruiken, of als je er helemaal mee wilt stoppen, is het waarschijnlijk een goed idee om je betalingsgegevens te verwijderen.

Gelukkig maakt Meta het verwijderen van een betaalmethode super eenvoudig. Dit is wat je moet doen.

Hoe verwijder je een betaalmethode uit Meta Pay?

Navigeer naar Facebook.com Klik in je home feed op je profielfoto rechtsboven. In het drop-down menu, selecteer Instellingen & privacy, dan Instellingen Selecteer in het menu aan de linkerkant Accountinstellingen en vervolgens Facebook Pay. Om een betaalmethode te verwijderen, klikt u op uw kaart, vervolgens op Kaart verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

Als u de primaire betaalmethode voor uw Facebook-advertentieaccount probeert te verwijderen, zal dat niet lukken tenzij u eerst een andere betaalmethode toevoegt.

Als je echter ook probeert je Facebook Ads-account te sluiten, dan hebben we dat hieronder behandeld.

Zo sluit je je Facebook Ads-account

Navigeer naar de accountinstellingen van Facebook Ads Manager Voer indien nodig je wachtwoord in Klik op Ad-account deactiveren, te vinden onder de kop van het advertentiebureau Je wordt gevraagd om de deactivering te bevestigen en als je wilt kun je een reden opgeven voor de deactivering Klik op Ad-account deactiveren

Je account zou nu gesloten moeten zijn, tenzij je nog openstaande betalingen hebt. In dat geval wordt uw account gesloten zodra de betaling is verricht.

Geschreven door Luke Baker.