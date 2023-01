Meta heeft gebruikers gewaarschuwd dat ze "mogelijk hebben ingelogd op Facebook vanuit een kwaadaardige app", waardoor ze mogelijk toegang krijgen tot wachtwoorden.

De waarschuwing, die naar een miljoen Facebook-gebruikers is gestuurd, waarschuwt dat apps kunnen zijn gebruikt om accountgegevens, waaronder wachtwoorden, te "stelen".

De onderzoekers van Meta zeggen dat ze meer dan 400 apps hebben gevonden die zijn gebouwd om de gegevens van Facebook-gebruikers te verzamelen, waaronder apps die kunnen worden gedownload via de Google Play Store en de Apple App Store. Degenen die de waarschuwing ontvangen worden aangemoedigd om hun wachtwoorden opnieuw in te stellen.

Engadget merkt op dat de meeste van de als kwaadaardig geïdentificeerde apps zich aan de Android kant bevonden, met de meerderheid gericht op consumenten. Sommige waren echter ontworpen voor bedrijven met namen als "Very Business Manager", "Meta Business", "FB Analytic" en "Ads Business Knowledge".

David Agranovich, directeur bedreigingsdisruptie van Meta, zegt dat de apps nooit waren ontworpen om iets anders te doen dan de gebruikersnamen en wachtwoorden te schrapen van mensen die ze gebruikten.

"Veel van de apps boden weinig tot geen functionaliteit voordat je inlogde," citeert Engadget hem in een briefing. Vervolgens voegde hij eraan toe: "De meeste boden geen functionaliteit, zelfs niet nadat iemand had ingestemd met inloggen."

Hoewel Meta zowel Google als Apple heeft verteld over de apps die in hun winkels staan, merkte hij ook op dat het aan die twee bedrijven is om ze te verwijderen om te voorkomen dat er nog meer inloggegevens worden gestolen.

Dit lijkt een goed moment om te bedenken waarom je wachtwoorden niet moet hergebruiken en in plaats daarvan een wachtwoordmanager moet gebruiken.