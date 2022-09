Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta kijkt naar zijn concurrenten, zoals Twitter, en neemt nota van de manier waarop zij abonnees aanrekenen. Omdat het misschien hetzelfde gaat doen.

The Verge zag een interne memo die onlangs naar Meta-medewerkers werd gestuurd en meldt nu dat Meta een "productorganisatie" heeft opgezet om "mogelijke betaalde functies" voor Facebook, Instagram en WhatsApp te identificeren en te bouwen .

In een interview zei Meta VP of Monetization John Hegeman dat zijn bedrijf geen plannen heeft om mensen te laten betalen om advertenties in zijn apps uit te zetten. In plaats daarvan zei hij: "Ik denk dat we wel mogelijkheden zien om nieuwe soorten producten, functies en ervaringen te bouwen waarvoor mensen bereid zouden zijn te betalen en enthousiast zouden zijn om voor te betalen." De executive kondigde niet specifiek betaalde functies aan die mogelijk in de maak zijn.

De inkomsten van Meta zijn bijna uitsluitend afkomstig van advertenties, dus het toevoegen van betaalde functies lijkt voor de hand te liggen en een logische manier voor Meta om te diversifiëren. Het rapport van The Verge beschreef Meta's advertenties business als zijnde"ernstig gekwetst" door Apple's advertentie tracking veranderingen. Dat, in combinatie met een industriebrede terugval in digitale advertentie-uitgaven, is voor Meta aanleiding om de New Monetization Experiences op te richten, die zal worden geleid door Pratiti Raychoudhury, die hoofd onderzoek van Meta was.

"Ik denk dat als er mogelijkheden zijn om zowel nieuwe waarde en zinvolle inkomstenlijnen te creëren als ook voor wat diversificatie te zorgen, dat uiteraard iets zal zijn dat aantrekkelijk zal zijn", zei Hegeman. "Op een termijn van 5 jaar denk ik dat het echt de naald kan verzetten en een behoorlijk significant verschil kan maken".

Houd in gedachten dat Meta al heeft geëxperimenteerd met betaalde functies, door beheerders van Facebook-groepen toe te staan geld te vragen voor toegang tot inhoud. Zelfs Instagram kondigde onlangs aan dat makers abonnementen kunnen vragen voor toegang.

Meta is natuurlijk slechts een van de vele sociale media-apps die momenteel verschillende monetization-mogelijkheden verkennen in de vorm van betaalde functies.

Twitter heeft bijvoorbeeld betaalde Super Follow.

"We letten uiteraard op wat er in de industrie gebeurt", zei Hegeman. "Ik denk dat er meerdere bedrijven zijn die interessante dingen hebben gedaan in deze ruimte waarvan ik denk dat we hopelijk kunnen leren en emuleren".

Meta heeft makers beloofd dat het tot 2024 geen deel van de transacties van betaalde functies en abonnementen zal nemen.

