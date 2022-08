Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta heeft aangekondigd dat het veilige opslag op Messenger aan het testen is waarmee je een back-up kunt maken van end-to-end geëncypteerde chats, en het test ook plannen om end-to-end encryptie standaard in te schakelen voor berichtendraden op het platform.

End-to-end encryptie betekent dat alleen deelnemers van berichten deze kunnen bekijken en Meta heeft geen toegang tenzij je de berichten hebt gemeld. Het is een functie die beschikbaar is op andere Meta-platforms zoals WhatsApp, maar op dit moment nog niet op Messenger.

-

Op dit moment moet je je aanmelden voor end-to-end versleutelde berichten op Messenger door een geheim gesprek te openen - hieronder kun je lezen hoe je dat doet - en die berichten worden vervolgens opgeslagen op je apparaat, dus als je het verliest, ben je ook de berichten kwijt.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 27 juli 2021 Apple was niet de eerste die het spel voor het streamen van muziek gebruikte, maar het platform is super indrukwekkend.

Naast het testen van de standaard end-to-end encryptie, test Meta ook beveiligde opslag om een back-up te maken van deze berichten voor het geval je je telefoon verliest of je je berichtengeschiedenis wilt herstellen op een nieuw, ondersteund apparaat.

Beveiligde opslag betekent dat Meta geen toegang heeft tot je berichten tenzij je ze hebt gemeld, net als bij de berichten zelf. Je hebt een pin nodig om berichten te herstellen op een nieuw apparaat.

Meta heeft gezegd: "Deze week beginnen we met het testen van standaard end-to-end versleutelde chats tussen een aantal mensen. Als je in de testgroep zit, kunnen sommige van je meest frequente chats automatisch end-to-end versleuteld zijn, wat betekent dat je je niet hoeft aan te melden voor de functie.

Het voegde eraan toe: "Je zult nog steeds toegang hebben tot je berichtgeschiedenis, maar alle nieuwe berichten of gesprekken met die persoon zullen end-to-end versleuteld zijn."

Als je niet wilt wachten tot end-to-end encryptie standaard is ingeschakeld op Messenger, kun je nog steeds een privé en veilig bericht versturen, je hoeft alleen maar de volgende stappen te volgen:

Open Messenger Tik op de chat met het contact waar je veilig mee wilt chatten Tik op hun profiel icoon bovenaan het scherm Tik op 'Ga naar geheime conversatie' Je bent nu in een end-to-end versleutelde conversatie

Geschreven door Britta O'Boyle.