(Pocket-lint) - Facebook is soms leuk. Maar als je het gebruikt, weten je vrienden dat je actief bent op het platform, zelfs als je niet reageert op hun berichten of zelf niets deelt. Ja, dat is niet zo leuk. Gelukkig is er een manier om die functionaliteit uit te schakelen. Het heet het uitschakelen van je "Actieve status", en hier is hoe je het stap voor stap kunt doen op Facebook en Facebook Messenger, zodat je ze in stealth-modus kunt blijven gebruiken.

Actieve Status laat je vrienden en connecties zien wanneer je actief bent op de platforms Facebook en Facebook Messenger. Als je bijvoorbeeld onlangs een bericht op Facebook of een chat op Messenger hebt bekeken, zien ze een groene stip naast je profielfoto om aan te geven dat je online bent of een tijdstempel dat aangeeft wanneer je voor het laatst online was.

Open de mobiele app van Facebook op uw iPhone of Android-telefoon, log in op uw Facebook-account en volg deze stappen:

Scroll op het tabblad Menu naar beneden en selecteer Instellingen. Selecteer Profielinstellingen. Scroll naar beneden en selecteer Actieve status. Schakel de optie voor Toon wanneer u actief bent uit.

Als u uw Actieve status weer wilt inschakelen, volgt u stap 1 tot en met 3 hierboven en schakelt u vervolgens de optie Toon wanneer u actief bent in.

Open de mobiele app Facebook Messenger op je iPhone of Android-telefoon, log in op je Facebook Messenger-account en volg deze stappen:

Ga op het tabblad Chat naar je profielfoto in de hoek. Scroll naar beneden en selecteer Accountinstellingen. Selecteer Actieve status uitschakelen.

Als je je Actieve status weer wilt inschakelen, volg je stappen 1 tot en met 2 hierboven en selecteer je vervolgens Actieve status inschakelen.

