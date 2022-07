Hoe uit te loggen bij Facebook Messenger: Tips om te voorkomen dat Facebook zegt dat je online bent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ondanks het algemene wantrouwen van mensen jegens alles wat met Facebook te maken heeft na het Cambridge Analytica-schandaal, blijft Messenger immens populair. Het is echter niet zonder problemen. Je hebt waarschijnlijk wel eens mensen online gezien terwijl ze dat niet zijn of hebt dat probleem zelf ervaren.

Messenger kan soms drama veroorzaken door je als online te tonen terwijl je dat eigenlijk niet bent. Niet ideaal als je eigenlijk aan het werk bent of als vrienden en familie je zien als online en denken dat je je berichten negeert.

En als je merkt dat je nog steeds bent aangemeld bij Facebook Messenger op een apparaat dat je niet meer bezit, wil je je misschien op afstand afmelden bij dat apparaat om ongewenste toegang te voorkomen.

Maak je geen zorgen, wij zijn hier om je te helpen met verschillende tips waarmee je gemakkelijk uit Messenger kunt komen.

Als je de Messenger-app op je smartphone hebt geïnstalleerd, is het goed nieuws dat het vrij eenvoudig is om toegang te krijgen tot de instellingen om uit te loggen van Messenger, zowel op dat apparaat als op andere apparaten.

Open eerst de Messenger-app en volg dan deze stappen:

Klik op je profielfoto rechtsboven in de app voor toegang tot instellingen en accountbeheer

Scroll naar beneden om "accountinstellingen" te vinden en klik erop

Scroll naar beneden naar "beveiliging en login" en klik daar

Onder "waar u bent aangemeld" klikt u op "zie meer"

Zoek de apparaten waarvan u zich wilt afmelden en klik op de drie puntjes en vervolgens op afmelden

Als u deze stappen volgt, kunt u zich met een paar klikken afmelden bij verschillende apparaten. Dit helpt tegen spookapparaten waarop u nog bent aangemeld en die ervoor zorgen dat u online bent wanneer u dat niet wilt.

U vindt hier misschien een onverklaarbaar aantal apparaten die bij Facebook zijn aangemeld, maar veel van hen zijn waarschijnlijk ook duplicaten. Dus raak niet te veel in paniek.

Nu je toch in dit beveiligingsgedeelte van de app bent, raden we je ook aan om te overwegen je wachtwoord te wijzigen en een wachtwoordmanager te gebruiken om ervoor te zorgen dat het veilig is. Als je je zorgen maakt over accountbeveiliging, kun je (en moet je) ook twee-factor authenticatie instellen en gebruiken in deze instellingen.

Als je gewoon graag wilt dat je Messenger je niet constant als online laat zien, dan zijn er nog andere opties naast uitloggen. Je kunt je actieve status ook wijzigen in de instellingen. Het uitschakelen van de actieve status zal helpen bij dit probleem.

In de instellingen voor actieve status zie je een opmerking over deze functie die luidt:

"Je vrienden en connecties kunnen zien wanneer je actief bent of recent actief bent geweest op dit profiel. Je kunt deze info ook over hen zien. Om deze instelling te wijzigen, schakel je het uit wanneer je Messenger of Facebook gebruikt en je actieve status zal niet langer worden getoond."

Om de actieve status uit te zetten volg je deze stappen:

Open Messenger en klik op je profielfoto linksboven in de app

Scroll naar beneden naar de profielinstellingen

Klik op Actieve status

Klik om het uit te zetten

Kies de periode waarvoor je het uit wilt zetten

Je kunt ervoor kiezen om dit tijdelijk te maken door een tijdsperiode van een uur, acht uur, tot de volgende dag of een aangepaste tijdsperiode te selecteren. U kunt dit ook gebruiken om de actieve status uit te schakelen totdat u deze weer inschakelt.

Als je je telefoon niet hebt, kun je Facebook Messenger ook op je desktopapparaat uitloggen. De stappen zijn vergelijkbaar dus het is vrij eenvoudig. Klik eerst op je profielfoto rechtsboven op de website en volg dan deze stappen:

Klik op "Instellingen & Privacy"

Klik op "Instellingen"

Klik op "Beveiliging en aanmelding"

Zoek naar "waar u bent ingelogd" en klik dan op meer zien

Klik op de drie puntjes bij elk apparaat dat je nodig hebt en klik op "uitloggen"

Nogmaals, als je dat nog niet gedaan hebt, is het de moeite waard om ook hier twee-factor authenticatie en een veilig wachtwoord in te stellen en te gebruiken als je je zorgen maakt.

Naast het uitloggen geeft Facebook je ook de mogelijkheid om je actieve status op Messenger te verbergen, zelfs als je deze wilt bewerken om je status te verbergen voor bepaalde mensen.

Om dit te doen, ga je naar de Messenger website hier. Klik op je profielafbeelding linksboven en klik op voorkeuren, klik dan op "Actieve status". Je kunt dan kiezen om het helemaal uit of aan te zetten of om mensen te selecteren die jouw online status kunnen zien. Dus je kunt het verbergen voor iedereen behalve een paar selecte mensen of het alleen uitschakelen voor die lastige vriend die zich blijft afvragen waarom je online bent maar niet antwoordt.

Geschreven door Adrian Willings.