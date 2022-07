Facebook-gebruikers mogen binnenkort elk vijf profielen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta staat Facebook-gebruikers binnenkort mogelijk tot vijf verschillende profielen per account toe.

Meta is traditioneel conservatief wat betreft het aantal accounts dat elke gebruiker mag hebben, maar test nu de mogelijkheid om extra profielen toe te laten om het plaatsen van berichten en interactie aan te moedigen.

Tot vier extra profielen kunnen worden gekoppeld aan een account tijdens de testfase, waarbij elk profiel geen echte naam of identiteit nodig heeft. Elk profiel zal zijn eigen feed hebben, maar slechts één profiel tegelijk zal commentaar kunnen geven op of liken van berichten van een andere persoon. Je kunt niet het ene profiel gebruiken om commentaar te geven, en het andere om te reageren, bijvoorbeeld.

Door meerdere profielen aan te maken kan een gebruiker zijn vrienden opsplitsen in verschillende groepen onder verschillende profielen - zoals werk of persoonlijk. Een andere mogelijkheid is om een alias te gebruiken voor sociale berichten waarvan je niet wilt dat je familie ze ziet.

Het is niet de eerste keer dat Facebook de mogelijkheid biedt om meerdere profielen of accounts aan te maken - publieke figuren hebben dit al een tijdje kunnen doen. Verschillende identiteiten zijn ook toegestaan voor dating of college gebruik.

Uitbreiding naar het grote publiek zal echter een grote stap zijn voor het sociale netwerk en als de tests succesvol blijken, zouden we het in de komende maanden geïntroduceerd moeten zien.

Geschreven door Rik Henderson.