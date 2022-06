Facebook Pay wordt Meta Pay met een digitale portemonnee op komst voor de Metaverse

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, CEO van Meta, heeft aangekondigd dat het bedrijf Facebook Pay omdoopt tot Meta Pay en een digitale portemonnee creëert voor de metaverse. Deze rebranding is de eerste stap in de richting van dat doel, maar in de tussentijd is het plan om de dingen hetzelfde te houden.

Met andere woorden, Meta Pay zal nog steeds een gemakkelijke manier zijn om geld te sturen naar vrienden en familie op Facebook, Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger. Het kan ook worden gebruikt om te betalen voor uw boodschappen of doneren aan goede doelen die u dierbaar zijn met gemak.

Volgens het officiële bericht worden de toekomstplannen voor Meta Pay een veilige digitale portemonnee voor gebruik in de metaverse, waarmee je je identiteit en de manier waarop je betaalt, op een veilige manier kunt beheren. Dit omvat zowel het beheer van betalingen als het eigendom van verschillende digitale items.

Gebruikers zullen allerlei digitale items kunnen kopen en verkopen, van digitale kleding tot kunst, muziek, virtuele ervaringen, speciale virtuele evenementen en nog veel meer. Het kunnen bewijzen van eigendom van deze digitale items wordt een essentieel onderdeel van de metaverse ervaring en dus wordt Meta Pay aangepast om aan deze behoeften te voldoen.

Het idee is om een naadloze manier te creëren om dit alles te beheren in elke metaverse ervaring. Dit moet op zijn beurt niet alleen een veilige en zekere ervaring creëren, maar ook waarde toevoegen aan digitale goederen, wat op zijn beurt de makers in de toekomst meer zal laten profiteren.

Geschreven door Adrian Willings.