(Pocket-lint) - Meta heeft aangekondigd een online winkel te lanceren waar al haar gebruikers - van Facebook, Instagram en Messenger - digitale kleding voor hun avatars kunnen kopen. Maar dit zijn geen merkloze kleren.

Dit zijn luxe kledingstukken van modehuizen als Prada, Balenciaga en Thom Browne. Je kunt alles van een hoodie tot een pak in de winkel krijgen, plaagde Meta. In een Facebook-post zei Meta CEO Mark Zuckerberg dat er binnenkort meer merken aan de winkel zouden worden toegevoegd. "Digitale goederen zullen een belangrijke manier zijn om jezelf uit te drukken in de metaverse en een grote aanjager van de creatieve economie", zei hij.

De metaverse is iets waar Facebook de afgelopen maanden hard op heeft ingezet. Zuckerberg ziet het als de toekomst van het internet - een waar AR/VR een cruciale rol zal spelen en waar mensen zullen werken, spelen en interacteren in een gedeelde virtuele ruimte. Het is allemaal een beetje hyperbolisch op dit punt en heeft zijn billijk aandeel van critici.

Dit is ook lang niet de eerste keer dat modehuizen een samenwerking aangaan met techgiganten om digitale mode aan te bieden. In Fortnite zijn er Balenciaga skins, en in Roblox kun je bijvoorbeeld Gucci Town bezoeken.

Toch is het opmerkelijk dat Meta bij de lancering met zulke grote merken heeft samengewerkt.

