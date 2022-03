Slack-achtige snelkoppelingen gebruiken in Facebook Messenger

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger is geüpdatet met een nieuwe functie: Snelkoppelingen.

Slack, een bekende communicatietool voor teams en bedrijven, heeft geholpen om snelkoppelingen in chat-apps populair te maken, door gebruikers in staat te stellen dingen te doen zoals snel iedereen op de hoogte stellen in een kanaal of eenvoudig een GIF invoegen. Nu volgt Meta, het moederbedrijf van Facebook, zijn eigen voorbeeld en rollen ze eigen snelkoppelingen uit waar Messenger-gebruikers van kunnen genieten.

Hier is alles wat u moet weten over snelkoppelingen in Facebook Messenger, inclusief welke beschikbaar zijn en hoe ze werken.

Meta

Vanaf 28 maart 2022 kunnen Messenger-gebruikers op iOS en Android de volgende sneltoetsen proberen:

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

@iedereen laat je iedereen op de hoogte stellen in een groepschat

/silent laat je een bericht sturen zonder de hele groep te pingen

In "de komende weken" (waarschijnlijk tegen mei 2022) zullen er een handvol andere sneltoetsen beschikbaar zijn:

/pay laat je geld sturen of vragen (op iOS en Android in de VS)

/gif en een onderwerp zullen potentiële GIF's weergeven om in een chat te verzenden (op iOS)

/shrug laat de ¯\_(ツ)_/¯ emoticon vallen (op iOS)

/tableflip zal de (╯°□°)╯︵ ┻━┻ emoticon (op iOS) oproepen

Weet je hoe het typen van "@" en de naam van een persoon die specifieke persoon tagt in een chat op Messenger? Deze nieuwe sneltoetsen in Messenger werken op dezelfde manier.

Stel dat je ieders aandacht wilt trekken, of misschien wil je om 3 uur 's nachts een gedachte delen zonder iemand te storen. Dat is wanneer u respectievelijk de sneltoetsen @everyone of /silent zou gebruiken. Open eenvoudig de nieuwste versie van de Facebook Messenger-app op uw iPhone of Android-apparaat, voer een groepschat of DM in en typ een snelkoppeling gevolgd door uw bericht. Het is zo makkelijk.

Bekijk de blogpost van Meta voor meer informatie. Pocket-lint heeft ook een gids over Slack als je meer wilt weten over hoe dat werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.