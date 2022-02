Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een gestreamd evenement vertelde Mark Zuckerberg, CEO van Meta, meer over de Metaverse waarin zijn bedrijf heeft geïnvesteerd - inclusief dat de onderzoeksafdeling van Meta een universeel spraakvertaalsysteem ontwikkelt. Dit systeem zou idealiter gebruikers van over de hele wereld in staat stellen naadloos met elkaar te communiceren binnen Meta's digitale universum.

"Dit wordt vooral belangrijk wanneer mensen beginnen te teleporteren over virtuele werelden en dingen gaan ervaren met mensen met verschillende achtergronden", zei Zuckerberg tijdens een evenement genaamd Inside the Lab: Building for the metaverse with AI. "Nu hebben we de kans om het internet te verbeteren en een nieuwe standaard te zetten waar we allemaal met elkaar kunnen communiceren, ongeacht welke taal we spreken of waar we vandaan komen. En als we dit goed doen, is dit slechts één voorbeeld hoe AI kan helpen mensen op wereldschaal samen te brengen."

Meta heeft een tweeledig plan om dit te laten gebeuren. Je leest het in detail op de blog van het bedrijf , waar het woensdag ook zijn plan aankondigde.

Ten eerste ontwikkelt Meta No Language Left Behind, een vertaalsysteem dat elke taal kan leren, "zelfs als er niet veel tekst beschikbaar is om van te leren", aldus Zuckerberg. De Meta-topman beweerde dat het "honderden talen kan vertalen met ultramoderne resultaten en de meeste talencombinaties - alles van Oostenrijks tot Oeganda tot Urdu".

Daarna wil Meta een kunstmatige intelligentie (AI) creëren, met als doel "onmiddellijke spraak-naar-spraakvertaling in alle talen aan te bieden, zelfs de meest gesproken talen; de mogelijkheid om met iedereen in elke taal te communiceren", Zuckerberg zei. "Dat is een superkracht waar mensen voor altijd van hebben gedroomd en AI gaat die binnen onze levens leveren."

Houd in gedachten dat Meta al lang geïnteresseerd is inkunstmatige intelligentie, natuurlijke taalverwerking en een supercomputer heeft gebouwd voor onderzoek naar machine learning.

Toch deed Zuckerberg tijdens het evenement veel verheven beweringen, en niet één keer boden hij of Meta's onderzoekers een tijdlijn, routekaart of iets concreets aan over zijn ambitieuze projecten. In feite heeft Meta het hele evenement gewoon besteed aan het pitchen van het potentieel van een universele taalvertaling, vooral in de Metaverse.

Geschreven door Maggie Tillman.