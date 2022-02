Wat zijn Facebook-rollen? Plus hoe je ze maakt en deelt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta rolt Reels wereldwijd uit voor alle gebruikers van Facebook's iOS- en Android-apps in meer dan 150 landen. Hier vind je alles wat je moet weten over Reels, inclusief hoe ze werken op Facebook.

Vaak omschreven als een kloon van TikTok, debuteerde Reels vorig jaar eigenlijk voor het eerst op Instagram .

Facebook begon pas in 2021 met het uitrollen van rollen - en het was beperkt tot de VS. In 2022 bracht Facebook Reels wereldwijd uit. (Houd er rekening mee dat Meta, dat eigenaar is van Facebook , ook eigenaar is van Instagram.)

Hoe dan ook, met Reels kun je snelle video's maken en deze bewerken - onder meer door muziek toe te voegen aan of audio te gebruiken uit de video van iemand anders. Rollen kunnen worden opgenomen in een reeks clips of allemaal tegelijk met behulp van video-uploads uit de fotobibliotheek van uw telefoon of door nieuwe video te uploaden tijdens het creatieproces. Je kunt ook de video's van anderen "remixen" (met hen duetten) en clips van maximaal 60 seconden uploaden. Je kunt ook concepten opslaan en Meta voegt in 2022 nog meer kniptools toe.

TikTok, dat hielp bij het populair maken van korte video-inhoud, biedt al deze mogelijkheden. Maar, in tegenstelling tot TikTok, hoef je niets anders te downloaden om Reels te gebruiken. Open gewoon Facebook of Instagram.

Dit is hoe Facebook Reels beschrijft:

"Facebook Reels zijn een nieuwe manier om korte, vermakelijke video's te maken, ontdekt te worden door een nieuw publiek en deel uit te maken van culturele momenten op Facebook. Effecten en muziek kunnen aan je reel worden toegevoegd of je eigen originele audio gebruiken, zodat je je ideeën kunt overbrengen tot leven en deel ze met je publiek. Rollen die je maakt, verschijnen op plaatsen zoals Facebook Feed, het gedeelte Rollen op Facebook of je Rollen-profiel.'

Volg deze stappen om een Facebook-reel te maken:

.Tik op Maken in het gedeelte Rollen op Feed Of tik op het camerapictogram in de rechterbovenhoek wanneer u een haspel bekijkt. Voeg video toe aan je haspel: Tik op de opnameknop om een nieuwe video toe te voegen.

Tik op het fotopictogram in de linkerhoek om videoclips aan je haspel toe te voegen. Voeg audio, tekst, effecten, bijschriften of een timer toe aan uw haspel. Tik op hun respectievelijke pictogrammen aan de rechterkant van uw scherm. Tik op Volgende als je klaar bent. Schrijf een beschrijving voor uw haspel. Kies een publiek. Rollen zijn standaard openbaar. (Zie opmerkingen hieronder voor meer details.) Tik op Share Reel om uw reel te publiceren. Het zal in je Reels-profiel leven, waar mensen alle rollen kunnen vinden die je hebt gedeeld.

Opmerking: als je 18 jaar of ouder bent, zijn de rollen op Facebook ingesteld op openbaar, maar je kunt het publiek voor elke afzonderlijke rol wijzigen. Je vrienden kunnen je rollen ook zien in gebieden zoals Facebook Feed.

Op dit moment verschijnen de rollen die je maakt op Facebook op plaatsen zoals de Facebook-feed, het gedeelte Rollen op Facebook of je rollenprofiel.

Maar Meta zei dat gebruikers vanaf februari 2022 Reels op meer plaatsen op Facebook kunnen delen, inclusief in Stories en het tabblad Watch van het platform.

Ja. Als je een openbaar Instagram-account hebt, wordt je gevraagd om je aan te melden om je Instagram-rollen op Facebook te delen. Likes en reacties worden getoond op de reel op zowel Instagram als Facebook.

Meta heeft onlangs meer advertenties voor het genereren van inkomsten toegevoegd aan Facebook Reels. Dat betekent dat u banneradvertenties ziet die bijvoorbeeld als een semi-transparante overlay onderaan een rol verschijnen, of statische stickeradvertenties "die door een maker overal op hun rol kunnen worden geplaatst". Facebook geeft ook makers in "bijna alle landen waar InStream-advertenties beschikbaar zijn" toegang tot zijn programma voor het plaatsen van advertenties.

Facebook rolt ook betaalde sterren uit - wat een manier is voor volgers om rechtstreeks te doneren aan makers.

Geschreven door Maggie Tillman.