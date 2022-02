Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta heeft gedreigd een aantal van zijn diensten in Europa, waaronder Facebook en Instagram , stop te zetten als het niet om enkele van de trans-Atlantische beperkingen voor gegevensoverdracht zoals uiteengezet in de AVG-regelgeving van de EU kan omzeilen.

Als onderdeel van zijn jaarverslag beweerde het bedrijf dat "evoluerende" regelgeving zou kunnen resulteren in het onvermogen om in sommige Europese regio's te werken: "Als we niet in staat zijn om gegevens over te dragen tussen en tussen de landen en regio's waarin we actief zijn, of als we beperkt in het delen van gegevens tussen onze producten en diensten, kan dit van invloed zijn op ons vermogen om onze diensten te leveren", schreef het.

Meta wijst op enkele regelgevende besluiten en wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd die een negatieve invloed hebben op de overdracht van gebruikersgegevens tussen de EU en de VS. En als ze niet worden aangepakt en de eerder overeengekomen standaardcontractbepalingen (SCC's) niet worden nageleefd, heeft het misschien geen andere keuze dan de activiteiten in Europese landen stop te zetten: " Als er geen nieuw trans-Atlantisch kader voor gegevensoverdracht wordt aangenomen en we niet in staat zijn om te blijven vertrouwen op SCC's of te vertrouwen op andere alternatieve manieren van gegevensoverdracht van Europa naar de Verenigde Staten, zullen we waarschijnlijk niet in staat zijn om een aantal van onze belangrijkste producten en diensten, waaronder Facebook en Instagram, in Europa aan te bieden", aldus de verklaring. .

Nadat de AVG-regelgeving in de EU-lidstaten was ingevoerd, kreeg Meta (toen nog Facebook) bepaalde vrijstellingen om de vereiste gegevens tussen zijn servercentra in Europa en de Verenigde Staten te kunnen overdragen. Maatregelen zoals het privacyschild-overdrachtskader zijn echter ongeldig verklaard. Het gebruik van SCC's door het bedrijf staat ook onder rechterlijke toetsing.

Het gevolg hiervan is dat, tenzij Meta voor elk van haar diensten persoonsgegevens mag overdragen tussen haar servers, zij deze niet langer kan uitvoeren.

Nick Clegg, het wereldwijde hoofd van communicatie van het bedrijf en voormalig Brits politicus, onthulde aan City AM dat beperkingen niet alleen Meta schaden: "Een gebrek aan veilige, beveiligde en legale internationale gegevensoverdrachten zou de economie schaden en de groei van gegevens belemmeren. gedreven bedrijven in de EU, net zoals we streven naar herstel van Covid-19", zei hij.

"De impact zou worden gevoeld door grote en kleine bedrijven, in meerdere sectoren. In het ergste geval zou dit kunnen betekenen dat een kleine tech-startup in Duitsland niet langer gebruik kan maken van een in de VS gevestigde cloudprovider."

Een Meta-woordvoerder legde uit: "We hebben absoluut geen wens en geen plannen om ons terug te trekken uit Europa, maar de simpele realiteit is dat Meta en vele andere bedrijven, organisaties en diensten afhankelijk zijn van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS om te kunnen opereren. wereldwijde diensten", voegden ze eraan toe.

Geschreven door Rik Henderson.