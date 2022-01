Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger krijgt een update waarmee iedereen zijn directe berichten, groepschats en oproepen kan versleutelen.

Facebook begon ongeveer zes jaar geleden voor het eerst te experimenteren met end-to-end encryptie (E2EE). En het heeft al die tijd geduurd voordat het bedrijf, dat nu Meta heet, eindelijk de optionele privacyfunctie voor iedereen op Messenger heeft uitgerold. Meta gaf aan dat het nog steeds overweegt om van E2EE de standaard in Messenger te maken, maar dat zal waarschijnlijk pas op zijn vroegst volgend jaar gebeuren, en het is iets dat veel weerstand kan krijgen van regelgevers.

Er zijn twee manieren waarop Messenger-gebruikers zich kunnen aanmelden voor het gebruik van end-to-encryptie:

Vanish-modus : veeg omhoog over een bestaande chat om een nieuwe in te voeren waar berichten automatisch verdwijnen wanneer het venster wordt gesloten.

Geheime gesprekken (voor het eerst geïntroduceerd in 2016): je kunt dat inschakelen wanneer je een nieuwe chat start door het slotpictogram in de hoek in te schakelen.

Als je in een versleutelde chat zit, kun je nog steeds GIF's, stickers, reacties en lang indrukken gebruiken om berichten te beantwoorden of door te sturen. Gecodeerde chats ondersteunen nu ook geverifieerde badges, zodat mensen authentieke accounts kunnen identificeren. En hoewel je media kunt opslaan die zijn uitgewisseld in gecodeerde chats, wordt er in Q1 2022 een screenshot-melding uitgerold. Dat betekent dat je, net als bij Snapchat, een melding krijgt als iemand een screenshot van je gesprek maakt in een gecodeerde chat.

End-to-end-codering, als het gaat om chats, betekent dat alleen de afzender en ontvanger van een bepaald bericht de inhoud van dat bericht kunnen zien. Het is in feite een veilige communicatiemethode die voorkomt dat cybercriminelen, hackers, telecombedrijven en zelfs overheden toegang krijgen tot de berichten die u hebt verzonden of ontvangen. In termen van Facebook Messenger zijn niet alleen je directe berichten volledig versleuteld, maar ook je groepschats en oproepen.

Het idee achter end-to-end-codering is dat uw berichten, media en oproepen nu beveiligd zijn tegen in verkeerde handen vallen.

Geschreven door Maggie Tillman.