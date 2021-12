Een rekening splitsen met vrienden via Facebook Messenger

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta heeft een nieuwe functie voor het splitsen van rekeningen geïntroduceerd, genaamd Split Payment, in Facebook Messenger.

Het bedrijf test de functie in de VS die het voor Messenger-gebruikers gemakkelijker moet maken om bijvoorbeeld een energierekening te delen met huisgenoten, of een restaurant of bar te splitsen met vrienden. Je kunt mensen direct om geld vragen in een groepschat en zelfs zien wie hun deel heeft betaald.

"Als je worstelt met het verdelen (en terugbetalen) van groepsdiners, gedeelde huishoudelijke uitgaven of zelfs de maandelijkse huur, wordt het binnenkort gemakkelijker", legt Meta uit in een blogpost. "We beginnen met het testen van gesplitste betalingen, een gratis en snelle manier om de kosten van rekeningen en uitgaven te delen".

Elke persoon in de groepschat moet een betaalmethode hebben gekoppeld aan zijn account om geld te kunnen verzenden of ontvangen. Als je al een betaalmethode hebt gekoppeld, wordt al het geld dat naar je wordt verzonden meteen overgemaakt, hoewel het tot 3-5 werkdagen kan duren voordat je betalingsprovider het geld op je rekening heeft gestort. Bekijk hier de ondersteuningshub van Facebook voor meer informatie over het koppelen van een betaalmethode.

Open de nieuwste versie van de Messenger-app. Start een groepschat met de vrienden van wie je geld wilt aanvragen. Tik op + (of pictogram met vier knoppen) onderaan de chat. Tik op het pictogram Betalingen. Tik op Aan de slag. Selecteer een of meerdere vrienden van wie je geld wilt aanvragen. Tik op Volgende. Vul het totaalbedrag in dat u wilt aanvragen. Je kunt naast de naam van elke persoon tikken en verschillende bedragen aanvragen. Voeg onder het totaalbedrag een briefje toe waarin wordt uitgelegd waar de betaling voor is. Tik op Review in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op Bevestig verzoek.

Open de nieuwste versie van de Messenger-app. Open de groepschat waarin je een betalingsverzoek hebt ontvangen. Tik op Betalen onder Betaling in behandeling. Tik op Betalen en vervolgens op Betaling [dollarbedrag] bevestigen. Als je een Facebook Pay-pincode hebt gemaakt, voer je deze in om je betaling te bevestigen.

Nee. Meta zei dat gesplitste betalingen een "gratis en snelle" manier zijn om de kosten van rekeningen te delen.

Meta test momenteel de functie. Het heeft niet aangekondigd hoe wijdverbreid de test is, maar het is momenteel beperkt tot Messengers-gebruikers in de VS.

Bekijk de blogpost en ondersteuningspagina van Facebook voor meer informatie.